Ruby Rose revela supuesto acoso sexual de Katy Perry; esto fue lo que pasó

Ruby Rose decidió compartir públicamente un episodio de su vida que, según explicó, ocurrió hace aproximadamente 20 años. La actriz utilizó la plataforma Threads para revelar una acusación en contra de la cantante Katy Perry, lo que rápidamente generó conversación en redes sociales.

A través de distintas publicaciones, la también modelo dejó ver que no fue una decisión sencilla. Explicó que hablar sobre este tema forma parte de un proceso personal importante. Su intención, según dijo, es poder expresar algo que llevaba años guardando.

(Foto: Grosby Group)

Ruby Rose acusa a Katy Perry de acoso sexual

El tema comenzó cuando Ruby Rose respondió a un contenido relacionado con Katy Perry y el festival Coachella, evento al que asistió la cantante junto a su novio Justin Trudeau.

“Katy Perry me agredió sexualmente en el Spice Market de Melbourne”.

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Después de ese mensaje, Ruby Rose amplió su relato y explicó que el hecho ocurrió cuando ella tenía poco más de veinte años. Actualmente, con 40 años, comentó que le tomó casi dos décadas sentirse preparada para hablar públicamente de esta situación.

En sus publicaciones, Ruby Rose describió lo vivido como algo “crudo y traumático”. También dejó claro que su decisión de hacerlo público no está relacionada con la necesidad de convencer a otros, sino con poder liberarse emocionalmente.

Otro punto que destacó fue la dificultad de hablar sobre violencia cuando ocurre entre mujeres. Según explicó, este aspecto hizo más complicado procesar lo ocurrido y tomar la decisión de contarlo. Además, agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido.

Detalles sobre lo ocurrido entre Ruby Rose y Katy Perry

En respuestas posteriores dentro de la misma plataforma, Ruby Rose ofreció más detalles sobre el momento. Indicó que el hecho ocurrió en el nightclub Spice Market, ubicado en Melbourne, un lugar que actualmente ya no está en funcionamiento.

De acuerdo con su versión, se encontraba recostada sobre las piernas de una amiga intentando evitar a Katy Perry cuando la situación cambió. Relató que hubo un contacto físico no consensuado en el que, según dijo, la cantante acercó sus partes íntimas a su rostro.

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Ruby también mencionó que, tras lo sucedido, Katy Perry supuestamente le ofreció ayuda para tramitar una visa en Estados Unidos. Sin embargo, dejó claro que no tiene intención de presentar una denuncia formal por estos hechos.

Aun así, la actriz señaló que estaría dispuesta a enfrentar una situación legal si la otra parte decide llevar el caso a ese terreno. Hasta el momento, Katy Perry no ha emitido ninguna declaración pública respecto a estas acusaciones.

PJG