¿Quién es Ruby Rose? La actriz de Netflix que acusa a Katy Perry de acoso sexual

¿Quién es Ruby Rose? El nombre de la actriz en Hollywood no es nuevo. Además de acusar a Katy Perry de acoso sexual, la histrión rompió estereotipos en los primeros momentos en que Netflix lo hacía con sus series de televisión.

Cuando Ruby Rose apareció por primera vez en la pantalla de millones de espectadores alrededor del mundo, el impacto fue inmediato: era la irrupción de una estética y una identidad que desafiaban los estándares tradicionales de feminidad en Hollywood.

Con su mirada intensa, su cuerpo cubierto de tatuajes y una energía andrógina que cautivó a audiencias de todos los géneros, Rose se convirtió de la noche a la mañana en el epítome de lo "cool", consolidándose como un referente de la comunidad LGBT+ en un momento donde la visibilidad empezaba a ser una exigencia global.

A medida que su nombre encabezaba grandes producciones y franquicias de superhéroes, también llegaron las críticas, las lesiones físicas y las batallas públicas con grandes estudios.

La historia de Ruby Rose es una de resiliencia, polémicas mediáticas (especialmente la actual con la cantante Katy Perry) y una búsqueda constante por la autenticidad. Su ascenso no fue casualidad, sino una ruptura con el molde de la época.

Ruby Rose IMDb

Los inicios de Ruby Rose

Antes de ser una estrella internacional, Ruby Rose Langenheim ya era una figura establecida en Australia. Su carrera comenzó en el ámbito del modelaje y la música, pero fue su faceta como presentadora la que le otorgó el reconocimiento inicial.

En 2007, Rose ganó una competencia para convertirse en VJ de MTV Australia. Su estilo único y su capacidad para conectar con la juventud la hicieron destacar rápidamente.

Durante este tiempo, no solo entrevistó a las mayores estrellas de la música, sino que empezó a utilizar su plataforma para hablar sobre temas sociales, salud mental y los derechos de la comunidad gay, compartiendo sus propias experiencias de acoso escolar y superación.

En 2014, de manera independiente, Ruby produjo y protagonizó un cortometraje titulado Break Free. En el video, ella misma se transforma visualmente, cortando su cabello largo y removiendo maquillaje para revelar su identidad de género fluida.

El video se volvió viral, acumulando millones de vistas y captando la atención de los directores de casting en Estados Unidos.

Ruby Rose en Orange is the new black IMDb

Ruby Rose en Hollywood: desde Netflix hasta superhéroes

El papel que cambió la vida de Ruby Rose fue el de Stella Carlin en la exitosa serie de Netflix Orange Is the New Black. Al unirse a la tercera temporada, Rose se convirtió en el interés amoroso de la protagonista, Piper Chapman, y en la obsesión instantánea de internet.

Su participación en la serie fue breve pero potente, catapultándola a la lista A de Hollywood, abriéndole las puertas a películas de acción de gran presupuesto, donde su físico y habilidades atléticas encajaban a la perfección.

Tras su éxito en el streaming, Ruby Rose comenzó a encadenar proyectos de alto perfil junto a las figuras más grandes del género de acción como John Wick: Chapter 2, xXx: Return of Xander Cage, Resident Evil: The Final Chapter y Pitch Perfect 3.

En 2018, se anunció que Ruby Rose daría vida a Kate Kane (Batwoman) en el Arrowverso de The CW. Esto fue histórico: por primera vez, una superheroína abiertamente lesbiana sería la protagonista de su propia serie de televisión, interpretada además por una actriz fuera del armario.

A pesar del éxito, la producción de Batwoman fue extremadamente exigente. Durante el rodaje de la primera temporada, Rose sufrió una lesión grave en la columna que casi la deja paralizada, requiriendo una cirugía de emergencia. En mayo de 2020, Ruby Rose anunció que dejaría su papel después de solo una temporada.

Ruby Rose en Batwoman IMDb

Las polémicas de Ruby Rose

El “Batgate”

Meses después de su salida, Ruby Rose rompió el silencio a través de sus redes sociales, lanzando acusaciones severas contra los ejecutivos de Warner Bros. y la productora Caroline Dries.

Describió un ambiente de trabajo tóxico, falta de medidas de seguridad que resultaron en lesiones para ella y otros miembros del equipo, y presiones para regresar al trabajo apenas 10 días después de su cirugía de cuello.

Warner Bros. no se quedó de brazos cruzados y emitió un comunicado oficial asegurando que la verdad era distinta: afirmaron que Rose había sido despedida debido a múltiples quejas sobre su comportamiento en el set, el cual calificaron como "poco profesional" y difícil para sus compañeros.

No ser lo “suficientemente LGBT”

Curiosamente, uno de los ataques más duros que recibió Ruby Rose no vino de sectores conservadores, sino de sectores de la propia comunidad que ella representaba. Cuando fue elegida como Batwoman, se desató una tormenta en redes sociales bajo el hashtag #RecastBatwoman.

A pesar de que Rose se identificó como lesbiana desde los 12 años y ha sido vocal sobre su fluidez de género, muchos usuarios en X la criticaron argumentando que no era "suficientemente judía" (como el personaje de Kate Kane) o cuestionando su identidad de género.

Pelea con The Veronicas

Años atrás, Ruby tuvo una relación sentimental muy mediática con Jessica Origliasso, integrante del dúo australiano The Veronicas. Tras su ruptura, la situación se volvió hostil en redes sociales.

Rose acusó públicamente a la hermana de Jessica, Lisa, de ser intolerante, mientras que las hermanas sugirieron que la relación con Ruby había sido tóxica.

Ruby Rose sigue siendo una figura polarizante, pero innegablemente influyente en Hollywood. ¿Qué pasará con su más reciente acusación contra Kay Perry?