Jorge Ortiz de Pinedo estuvo a punto de sufrir un infarto; "sentí raro"

Jorge Ortiz de Pinedo hace unos días se volvió en tendencia en redes sociales por un rumor que apuntaba a que había fallecido. Sin embargo, el actor salió a desmentir la información, pero algo que contó recientemente es que tuvo que ir al hospital de emergencia.

En entrevista con varios medios de comunicación, el actor reveló que la semana pasada, en medio de los rumores de su supuesta muerte, estuvo a punto de sufrir un infarto.

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Jorge Ortiz de Pinedo casi sufre un infarto

En la plática con los reporteros, Jorge Ortiz de Pinedo señaló que hace unos días comenzó a sentirse mal y a presentar un mareo, algo que le llamó la atención y prefirió acudir al hospital.

Tras hacerle varios estudios, Jorge Ortiz de Pinedo fue sometido a una angioplastia, un procedimiento para destapar las arterias, las cuales si están tapadas pueden provocar un infarto.

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“Fui al médico, cierto mareito que sentí raro y me hicieron el electro y de ahí me hicieron une ecocardiograma y dijeron que hay que investigar, me hicieron un cateterismo y descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse. Me hicieron una angioplastia, eso fue el lunes pasado”.

El famoso mencionó que está consciente que su situación física no es la mejor, por lo que en cuanto nota algo raro no duda en acudir al doctor para una revisión, además comentó que le importa estar bien por su familia.

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“Cada que un doctor me dice que tengo algo (…), yo luego, luego me atiendo. En cuanto algo siento me atiendo, me tengo que cuidar mucho porque mi situación física es delicada. La ciencia médica se ha adelantado de una manera brutal (…), procurar sentirnos bien, no por nosotros, es por la familia, los hijos, la esposa, los nietos”.

Jorge Ortiz de Pinedo y el rumor de su supuesta muerte

Hace unos días surgió el rumor de la muerte de Jorge Ortiz de Pinedo después de que usuarios en redes sociales mencionaran que el famoso había fallecido.

Sin embargo, Jorge Ortiz de Pinedo acudió a sus redes sociales para aclarar que seguía con vida y que el rumor surgió después de haber publicado un mensaje en el que lamentaba la muerte de su amigo Javier Coello Trejo.