¡Derraman miel! Justin Trudeau y Katy Perry se dejan ver muy enamorados en Coachella 2026

Justin Trudeau se ha convertido en tema de conversación luego de aparecer junto a la cantante Katy Perry durante el festival Coachella 2026. Las imágenes compartidas por la artista en sus redes sociales dejaron ver momentos románticos después de que hace unos meses hicieran oficial su romance.

En las imágenes, la intérprete mostró distintas escenas junto al político canadiense. En una de las fotos se les observa caminando tomados de la mano dentro del recinto, mientras que en otra aparecen disfrutando de un descanso.

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Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar tras la publicación. Algunos seguidores expresaron su emoción con mensajes como:

"¡Me encanta ver a Katy y JT juntos!".

"¡Tú y Justin son adorables! ¡Me alegra mucho que estén juntos en Coachella!".

"¡Tú y Justin son adorables! ¡Me alegra mucho que estén juntos en Coachella!". “Son mis padres”.

“Justin y Katy son muy lindos juntos”.

“Amo esta pareja”.

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Aunque su aparición en Coachella es reciente, no es la primera vez que se dejan ver juntos sobe todo después de que comenzara los rumores de su romance.

De acuerdo con información difundida por TMZ, ambos fueron vistos cenando juntos en julio del 2025 en Montreal, en el restaurante Le Violon. En ese momento, una fuente citada por The Sun explicó el contexto en el que comenzaron a conocerse.

¿Cómo comenzó la cercanía entre Katy Perry y Justin Trudeau?

Desde meses atrás, diversas fuentes han señalado que entre Perry y Trudeau existe una conexión especial. Según declaraciones recogidas por medios internacionales, ambos encontraron afinidad en sus conversaciones y en su forma de ver la vida.

"Le gusta su personalidad, y son dos personas que disfrutan mucho charlando sobre diferentes temas, y hasta ahora se llevan muy bien, ya que se van a ver de nuevo muy pronto."

Durante el verano pasado, también fueron captados en actitudes cercanas mientras se encontraban en el yate Caravelle, propiedad de la cantante, frente a la costa de Santa Bárbara. En esas imágenes, se observa a Trudeau mostrando afecto hacia Perry.

katy perry y justin trudeau

A pesar del interés mutuo, el desarrollo de esta relación no ha sido inmediato. En agosto, una fuente declaró a la revista People que, si bien había atracción, formalizar algo más serio podría tomar tiempo debido a las circunstancias personales de ambos.

Perry terminó su relación con Orlando Bloom en julio, después de más de diez años juntos. Por su parte, Trudeau se separó de Sophie Grégoire en 2023, tras 18 años de matrimonio.