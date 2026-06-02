De promesa del rugby a He-Man: la historia de Nicholas Galitzine que pocos conocen

La llegada de Amos del Universo a la pantalla grande ha generado gran expectativa entre los seguidores de He-Man. Pero además de la historia, uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado es Nicholas Galitzine.

El actor británico será el encargado de dar vida al icónico héroe en esta nueva adaptación live-action dirigida por Travis Knight, despertando la curiosidad de miles de fans que quieren conocer más sobre su trayectoria y carrera en Hollywood.

¿Quién es Nicholas Galitzine?

Nicholas Dimitri Constantine Galitzine, conocido artísticamente como Nicholas Galitzine, nació el 29 de septiembre de 1994 en Londres, Reino Unido.

Antes de pensar en convertirse en actor, su sueño era desarrollar una carrera profesional en el rugby. Estudió en el prestigioso Dulwich College de Londres, donde destacó por sus habilidades deportivas.

Sin embargo, una lesión en el hombro cambió el rumbo de su vida. Tras alejarse del deporte, descubrió una nueva pasión en el teatro, disciplina que lo llevó a iniciar una exitosa carrera dentro de la industria del entretenimiento.

¿Por qué es famoso Nicholas Galitzine?

Nicholas Galitzine debutó como actor en 2014 con la película The Beat Beneath My Feet, donde interpretó a Tom Heath.

Desde entonces, ha participado en producciones de distintos géneros, desde dramas y romances hasta musicales, consolidándose como una de las jóvenes promesas de Hollywood.

A lo largo de su carrera ha recibido diversas nominaciones, incluyendo reconocimientos en los Hollywood Music in Media Awards (HMMA), los Premios Astra de Televisión y los Premios Gold Derby.

¿Qué películas hizo Nicholas Galitzine?

El actor ha compartido pantalla con importantes figuras de la industria cinematográfica. Estas son algunas de sus producciones más destacadas:

Handsome Devil (2016)

Esta comedia dramática dirigida por John Butler aborda temas como la amistad y el deporte. Galitzine interpreta a Conor Masters, uno de los personajes principales.

¿Quién es Nicholas Galitzine? actor de Amos del universo Foto: IMDb

Jóvenes Brujas: Nueva Hermandad (2020)

En esta secuela de la película de culto Jóvenes Brujas de 1996, dirigida por Zoe Lister-Jones, el actor formó parte del elenco principal.

¿Quién es Nicholas Galitzine? actor de Amos del universo Foto: IMDb

Cenicienta (2021)

Galitzine interpretó al príncipe Robert en esta versión musical protagonizada por Camila Cabello y dirigida por Kay Cannon. La película recibió nominaciones en los People's Choice Awards y Premios Humanitas.

¿Quién es Nicholas Galitzine? actor de Amos del universo Foto: Prime Video

Corazones Malheridos (2022)

La cinta romántica y musical de Netflix se convirtió en uno de sus proyectos más exitosos. En ella comparte créditos con Sofia Carson, quien también protagoniza la historia.

¿Quién es Nicholas Galitzine? actor de Amos del universo Foto: Netflix

La idea de ti (2024)

En esta película de romance y comedia, Nicholas Galitzine interpreta a Hayes Campbell, un joven cantante que desarrolla una inesperada relación con el personaje interpretado por Anne Hathaway.

Amos del Universo (2026)

Ahora, el actor británico enfrenta uno de los retos más importantes de su carrera al interpretar al Príncipe Adam / He-Man en Amos del Universo.

La película live-action busca revivir una de las franquicias más queridas y ha generado gran expectativa entre varias generaciones de seguidores del famoso héroe de Eternia.

Con una carrera en constante crecimiento y una lista de proyectos cada vez más destacada, Nicholas Galitzine se perfila como una de las estrellas jóvenes con mayor proyección en Hollywood.