Katy Perry se defiende del supuesto acoso sexual a Ruby Rose; esto dijo

Katy Perry se volvió tendencia luego de que la actriz Ruby Rose publicara en redes sociales una acusación directa en su contra, señalando un supuesto episodio ocurrido hace cerca de 20 años.

Por medio de redes sociales, Ruby Rose decidió compartir detalles de lo ocurrido con Katy Perry, afirmando que durante años no había sabido cómo procesar lo sucedido tras un supuesto acoso sexual por parte de la cantante.

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La versión de Ruby Rose del supuesto acoso de Katy Perry

A través de la red social Threads, la actriz australiana aseguró que el incidente ocurrió en una discoteca en Melbourne. En su mensaje inicial, explicó que durante mucho tiempo evitó hacerlo público:

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. Tenía poco más de 20 años. Ahora tengo 40. Me ha costado casi dos décadas decirlo públicamente… Conté la historia públicamente, pero la convertí en una "historia graciosa de cuando estaba borracha" porque no sabía cómo manejarla de otra manera. Después, ella accedió a ayudarme a conseguir mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona. En cambio, fui atacada por… todo el mundo”.

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El tema continuó escalando cuando un usuario hizo referencia a la canción “I Kissed a Girl”, lo que llevó a Ruby Rose a dar una respuesta más detallada sobre lo que asegura haber vivido:

“No me besó. Me vio “descansando” en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se apartó la ropa interior y me restregó su asquerosa vag… en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella… No me interesa presentar una denuncia por esto, no cuando ni siquiera he denunciado las numerosas violaciones a manos de hombres adultos. Pero puede demandarme si quiere (no lo hará, porque sucedió, tengo fotos y fue literalmente en público y presenciado por varias personas). Además, hay muchas más cosas que ocurrieron en los años previos a su estúpida canción que no querrá que mencione. La manipulación psicológica fue muy fuerte en ese caso”.

La respuesta del equipo de Katy Perry

Ante la viralización de las declaraciones, el equipo de la cantante emitió un posicionamiento claro en el que rechaza completamente las acusaciones. En el comunicado se señala:

(Foto: Grosby Group)

“Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes. La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”, cita The Hollywood Reporter.

Las declaraciones de Ruby Rose surgieron originalmente a partir de comentarios sobre la presencia de Katy Perry en el festival Coachella, al que asistió junto con su pareja. A partir de ahí, la conversación tomó un giro inesperado que derivó en la acusación pública.

Ruby Rose

Por ahora, no se ha informado sobre acciones legales formales por ninguna de las partes.

PJG