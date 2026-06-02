Cuando se habla de Scary Movie, es imposible no pensar en los hermanos Wayans. Después de todo, ellos fueron los responsables de convertir la franquicia en uno de los mayores éxitos de comedia de principios de los años 2000.

Por eso, durante años muchos fans se preguntaron: ¿qué pasó para que desaparecieran de la saga justo cuando estaba en su mejor momento?

Ahora que Scary Movie 6 marca su regreso después de más de dos décadas, Marlon Wayans volvió a hablar sobre aquella decisión y explicó que la salida de su familia no fue algo planeado desde el inicio, sino el resultado de desacuerdos con el estudio que controlaba la franquicia.

¿Por qué los hermanos Wayans abandonaron las películas de Scary Movie? IG scarymovie

Esta es la razón de que los Wayans dejaran Scary Movie

La primera película de Scary Movie llegó a los cines en el año 2000 y rápidamente se convirtió en un fenómeno de taquilla. Un año después se estrenó Scary Movie 2, nuevamente con la participación de Keenen Ivory Wayans, Shawn Wayans y Marlon Wayans.

Sin embargo, esa sería la última vez que la familia participaría en la saga durante mucho tiempo.

Según explicó Marlon en distintas entrevistas, las negociaciones con Miramax comenzaron a complicarse después del éxito de las primeras entregas. Los hermanos buscaban mejores condiciones para continuar trabajando en la franquicia, pero no lograron llegar a un acuerdo con el estudio.

Además de los temas económicos, también existían diferencias relacionadas con el control creativo de la saga y el rumbo que tendría la siguiente película.

Aquella situación terminó provocando que los Wayans se alejaran de un proyecto que ellos mismos ayudaron a construir desde el principio.

¿Por qué los hermanos Wayans abandonaron las películas de Scary Movie? IG scarymovie

La historia de Scary Movie 3 que nunca pudieron hacer

De acuerdo con Marlon Wayans , él y sus hermanos ya habían desarrollado una idea para Scary Movie 3 y estaban listos para continuar la historia.

Sin embargo, cuando las negociaciones con Miramax se rompieron, el proyecto siguió adelante sin ellos.

Durante una entrevista en el podcast Club Shay Shay, Marlon aseguró que la situación fue especialmente frustrante porque ni siquiera fueron informados directamente sobre la decisión.

“Nos la quitaron y se la dieron a otra persona porque no pudimos llegar a un acuerdo. No nos dijeron nada. Lo leímos en los periódicos”, recordó.

Esa experiencia terminó marcando la relación entre los Wayans y la franquicia durante los siguientes años.

¿Por qué los hermanos Wayans abandonaron las películas de Scary Movie? Redes Sociales

Qué pasó con Scary Movie después de la salida de los Wayans

Aunque la saga continuó sin sus creadores originales, muchos seguidores consideran que las películas posteriores tuvieron una recepción diferente.

Scary Movie 3 y Scary Movie 4 lograron buenos resultados comerciales y mantuvieron el interés del público, pero la conversación alrededor de la franquicia empezó a cambiar.

La situación fue distinta con Scary Movie 5, estrenada en 2013. La película fue recibida con críticas poco favorables y no logró conectar con los espectadores de la misma manera que las entregas anteriores.

Después de eso, la franquicia desapareció de los cines durante más de una década.

Mientras tanto, el género de la parodia también perdió fuerza en Hollywood, dejando atrás una época en la que películas como Scary Movie dominaban la cartelera.

¿Por qué los hermanos Wayans abandonaron las películas de Scary Movie? Prime Video

El regreso de los Wayans para Scary Movie 6

Después de más de 20 años lejos de la saga, los hermanos Wayans volverán a involucrarse en una nueva entrega.

Scary Movie 6 llegará a los cines el 5 de junio de 2026 y contará nuevamente con la participación de Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans como guionistas y productores.