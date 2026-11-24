Warner Bros. Pictures e IGN lanzaron un nuevo adelanto de Dune: Parte tres, donde Robert Pattinson encarna al villano Scytale y desafía directamente al emperador Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet. El avance muestra batallas colosales antes de su estreno en cines de México el próximo 17 de diciembre.

Las imágenes revelan cómo el temor de Paul Atreides a morir asesinado empuja su tiranía hacia una locura desatada. Su reinado opresivo detona constantes levantamientos contra el imperio en Arrakis, escenario donde Scytale conspira para derrocar al monarca y terminar con su dominio absoluto.

Imagen promocional de Paul Atreides. Foto: Warner Bros

Con este estreno, el director canadiense Denis Villeneuve cierra casi una década de trabajo dentro del universo literario creado por Frank Herbert. La cinta llega a la cartelera nacional un día antes de su lanzamiento global del 18 de diciembre, lista para competir en taquilla contra Avengers: Doomsday.

El regreso de Jason Momoa como Hayt y el elenco de lujo

Robert Pattinson encabeza las nuevas incorporaciones de la franquicia al dar vida a un antagonista calculador y letal para el protagonista. Además, el actor británico consolida su alianza creativa con Denis Villeneuve, con quien filmará próximamente la nueva entrega cinematográfica del famoso agente secreto James Bond.

Otro momento destacado del adelanto confirma el retorno de Jason Momoa a la saga espacial, aunque bajo una identidad distinta. El actor hawaiano interpreta ahora a Hayt, un clon conocido como ghola de Duncan Idaho, cuya aparición altera el equilibrio emocional y político de la corte imperial.

Jason Momoa regresa como Hayt a la saga de Dune. Foto: Warner Bros Pictures

El reparto estelar reúne nuevamente a Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem y Charlotte Rampling. A este elenco consolidado se suman talentos como Ida Brooke, Nakoa-Wolf Momoa, Isaach De Bankolé, Hassam Ghancy y Carlos Andrés Magariño Reynoso.

La adaptación de El mesías de Dune cierra una era en el cine

Tras dividir la novela original en dos exitosos largometrajes, Denis Villeneuve adapta de forma íntegra El mesías de Dune, segundo libro de la saga. El guion explora las consecuencias políticas y religiosas de la guerra santa desatada por Paul Atreides en toda la galaxia conocida.

Dune: Parte tres cerrará la saga, Foto: Warner Bros

La producción también incorpora elementos narrativos de Hijos de Dune, tercera entrega literaria de Frank Herbert, hacia el tramo final del metraje. Esta decisión permite redondear el arco dramático de la familia Atreides y ofrece un cierre contundente para la trilogía cinematográfica.

A pocas semanas de su debut en salas comerciales, Dune: Parte tres promete una experiencia visual cargada de acción, duelos estratégicos y tensión política. Los seguidores de la ciencia ficción preparan su regreso al desierto de Arrakis para presenciar el desenlace definitivo de esta epopeya moderna.