Revelan la duración oficial de Dune 3: será la película más corta de la saga

La Oficina de Clasificación de Películas de Irlanda confirmó que Dune: Parte 3 contará con un metraje final exacto de 151 minutos. Esta cifra oficial convierte a la nueva entrega del director Denis Villeneuve en la película más corta de toda la aclamada franquicia de ciencia ficción.

El esperado cierre de la saga épica llegará a los cines de México el próximo 17 de diciembre. La certificación del organismo europeo resolvió definitivamente las dudas sobre la extensión de la cinta tras meses de intensos rumores dentro de la industria cinematográfica de Hollywood.

Imagen promocional de Paul Atreides. Foto: Warner Bros

La cadena AMC Theaters filtró previamente diversas variaciones en el tiempo de proyección durante los meses de verano. Las primeras páginas de preventa anunciaban un corte de 140 minutos y posteriormente los exhibidores ajustaron la información a dos horas con 31 minutos para las pantallas convencionales y salas IMAX.

Directivos de la productora Warner Bros. evaluaron inicialmente un corte preliminar de tres horas durante las proyecciones de prueba internas. La edición definitiva quedó muy por debajo de las entregas anteriores, ya que la primera parte alcanzó los 155 minutos y la segunda película se extendió hasta los 166 minutos.

Expansión del universo literario y elenco estelar

El guion de esta nueva superproducción adapta fielmente la novela Dune Messiah, escrita originalmente por el autor Frank Herbert. La obra literaria destaca por ser el texto más conciso de la trilogía base con apenas 250 páginas de extensión, ofreciendo una narrativa política e íntima.

Especialistas del séptimo arte señalaron que Villeneuve tomó amplias libertades creativas para expandir el material original hasta alcanzar las dos horas y media. El actor Javier Bardem insinuó semanas atrás que la trama cinematográfica supera con creces los límites establecidos por el texto clásico de Herbert.

Timothée Chalamet como Paul Atreides Foto: Warner Bros

El reciente avance promocional reafirmó la ambición visual del proyecto al mostrar secuencias de acción inéditas. La producción reunió nuevamente a un reparto coral de primer nivel, encabezado por las estrellas Timothée Chalamet y Zendaya en los roles principales de esta odisea espacial.

El equipo creativo sumó talentos de renombre internacional como Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy y Florence Pugh. Los actores encarnarán a las nuevas figuras centrales en el violento conflicto intergaláctico por el control total de la especia en el desértico planeta de Arrakis.

Preventa histórica y formato de alta resolución

El director canadiense filmó más de una hora de la película utilizando directamente cámaras certificadas para el formato de alta resolución IMAX. Los principales exhibidores recomendaron a los espectadores planificar la compra anticipada de sus boletos para asegurar los mejores asientos en estas imponentes salas.

Los fanáticos de la franquicia respondieron masivamente a la apertura de las taquillas alrededor del mundo durante los últimos días. El emblemático complejo BFI IMAX de Londres rompió récords históricos de asistencia al vender 33,000 entradas durante las primeras 24 horas de disponibilidad comercial.

Imagen de Paul Atreides en Dune. Foto: Warner Bros

El mercado de Estados Unidos registró una asombrosa recaudación anticipada cercana a los 10 millones de dólares a varias semanas del debut oficial. Analistas financieros proyectaron firmemente que la tercera entrega superará la marca de los 100 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera estadounidense.

Esta proyección comercial posicionará a la nueva cinta como la primera película de toda la trilogía en lograr dicho hito en sus días de apertura. La expectativa global anticipa uno de los eventos cinematográficos de ciencia ficción más exitosos en la historia moderna del entretenimiento.