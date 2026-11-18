Robert Pattinson se prepara para asumir uno de los personajes más famosos del cine: James Bond. El actor británico será el encargado de interpretar al agente 007 en una nueva película dirigida por Denis Villeneuve, una elección que ha llamado la atención debido a los nombres que también sonaban para quedarse con el papel.

La búsqueda del nuevo protagonista no fue sencilla, especialmente porque se trataba de encontrar a alguien capaz de continuar con el legado de Daniel Craig, quien se despidió del personaje después de cinco películas.

X @007

Durante varios meses surgieron rumores sobre los posibles candidatos, pero detrás de cámaras se llevó a cabo un proceso de selección en el que participaron distintos actores. Incluso Jeff Bezos, fundador de Amazon, tuvo un papel importante en la decisión.

Fue durante el evento Silicon Valley & The World, organizado por Semafor, donde el empresario habló sobre cómo se eligió al nuevo James Bond y explicó qué fue lo que terminó por convencerlo de que Pattinson era la persona indicada para interpretar al espía.

Jeff Bezos explica cómo eligieron a Robert Pattinson para James Bond

Antes de tomar una decisión, los responsables de la nueva película tuvieron que revisar distintas opciones. Bezos contó que inicialmente había una lista amplia de actores interesados en el personaje, aunque con el paso del proceso únicamente quedaron cinco finalistas.

Robert Pattinson Universal Pictures

Cada uno tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades y convencer al equipo de producción de que podía convertirse en el próximo agente 007.

El empresario reconoció que la competencia fue complicada, pues los últimos candidatos tenían cualidades que los hacían buenas opciones para el papel. De hecho, aseguró que "todos ellos eran increíbles".

Para tomar la decisión final, los responsables de la película organizaron pruebas de cámara que permitieron observar cómo se desenvolverían los actores en situaciones similares a las que aparecen en las películas de James Bond.

"A esos cinco finalistas les hicimos pruebas de cámara al estilo tradicional, con la vestimenta y el escenario de las películas. Rodamos tres escenas distintas con cada uno de ellos y, el viernes, nos reunimos durante un par de horas para ver todas las pruebas y analizar el material".

Amazon MGM Studios / A24

¿Por qué Robert Pattinson convenció a Jeff Bezos y Denis Villeneuve?

Aunque Robert Pattinson ya tenía experiencia en grandes producciones de Hollywood, su popularidad no necesariamente jugaba a su favor para conseguir el papel.

Según explicó Bezos, tanto él como Denis Villeneuve tenían la intención de encontrar a un actor desconocido para darle una nueva imagen a James Bond. Por esa razón, al principio existían dudas sobre la posibilidad de elegir al protagonista de Crepúsculo.

Sin embargo, la situación cambió cuando pudieron observar las escenas que había grabado durante las pruebas de cámara.

Mezcalent

"Tras las pruebas de cámara, quedó clarísimo que él es James Bond", afirmó Bezos, quien asegura que el actor "tiene algo especial".

Con estas declaraciones, el fundador de Amazon dejó claro que la elección no estuvo basada únicamente en la fama del actor, sino en lo que logró demostrar durante el proceso de selección.

¿Qué otros actores pudieron convertirse en James Bond?

La búsqueda del sucesor de Daniel Craig provocó que durante los últimos meses surgieran diferentes nombres de actores que podrían interpretar al agente secreto.

Entre los más mencionados estuvieron Callum Turner, Josh O'Connor y Jack Lowden, quien forma parte del elenco de la serie Slow Horses.

Reuters / IG jamesbonddownunder

Aunque estos actores figuraron entre los posibles candidatos, finalmente fue Robert Pattinson quien consiguió quedarse con el personaje.

Amazon prepara una nueva etapa para James Bond

La llegada de Robert Pattinson también ocurre en medio de importantes cambios relacionados con el futuro de las películas del agente 007.

En 2022, Amazon adquirió el estudio MGM por 8 mil 500 millones de dólares, una operación que le permitió sumar a su catálogo una de las franquicias cinematográficas más importantes.

Posteriormente, en 2025, la compañía pagó más de mil millones de dólares para obtener el control creativo de James Bond, mediante un acuerdo con los herederos y los productores históricos de las películas, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli.