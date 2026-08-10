La graciosa 'regla' de Kylie Jenner y Timothée Chalamet inspirada en Samantha Jones

Kylie Jenner encontró una manera muy peculiar de hablar de su romance con Timothée Chalamet: recurrir a una de las frases más icónicas de Samantha Jones en Sex and the City.

Kylie Jenner y la divertida referencia a Samantha Jones

La empresaria compartió en redes un fragmento de la serie en el que el personaje interpretado por Kim Cattrall relaciona su vida amorosa con los resultados de los New York Knicks, justo después de asistir con su novio a un partido del equipo.

Kylie ha asistido de forma continua junto a Timothée Chalamet a los partido de los Knicks. Grosby

La coincidencia no pasó desapercibida. Para sus seguidores, la publicación de Kylie fue una divertida referencia a la dinámica que actualmente comparte con el actor, quien es conocido por ser un apasionado de los Knicks y ha acudido a varios encuentros durante los playoffs.

¿Cuál es la “regla” de Kylie Jenner y Timothée Chalamet con los Knicks?

En la escena que Kylie decidió republicar, Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, cuestiona a Samantha sobre su repentino interés por el baloncesto.

La respuesta del personaje no podía ser más directa: su nuevo interés amoroso está obsesionado con los Knicks y, por ello, ella también está pendiente de sus resultados. Si el equipo gana, ellos tienen sexo.

La empresaria compartió una escena de Samantha Jones relacionada con los New York Knicks. Captura de pantalla

La empresaria no añadió una explicación extensa al video, pero el momento elegido habló por sí solo. La empresaria había estado en el Madison Square Garden acompañando a Timothée durante el partido de playoffs entre los Knicks y los Indiana Pacers.

Y, para fortuna de la pareja, aquella noche terminó con una victoria contundente del equipo neoyorquino por 111-94.

La publicación provocó todo tipo de reacciones entre los seguidores de Kylie, quienes encontraron especialmente divertida la comparación con Samantha Jones.

Después de todo, la protagonista de Sex and the City es conocida precisamente por su personalidad desinhibida, su seguridad y su particular manera de hablar sobre el amor, el sexo y las relaciones.

La publicación de Kylie desató divertidas reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

Las citas de Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Kylie y Timothée han sido vistos en diferentes ocasiones compartiendo su afición por los Knicks. En esa ocasión, la fundadora de Kylie Cosmetics apostó por pantalones de cuero, tacones blancos de Chanel y una chaqueta de cuero, mientras que el actor disfrutó del encuentro como uno de los aficionados habituales del equipo.

La pareja ha sido vista junta en distintos partidos y eventos durante los últimos meses. Grosby

Para Kylie, además, no fue su primera visita a las gradas durante esta temporada. Previamente había asistido a otro partido junto a su hermana Kendall Jenner, mientras que Chalamet se ha convertido en una presencia frecuente durante los playoffs.

¿Cómo es la relación de Kylie Jenner y Timothée Chalamet?

La referencia a Samantha Jones llega en un momento en el que la relación entre Kylie y Timothée parece atravesar una etapa especialmente sólida. Aunque durante buena parte de su romance han preferido mantener los detalles de su vida sentimental lejos de las cámaras, durante 2025 comenzaron a mostrarse juntos con mayor frecuencia.

El romance entre Jenner y Chalamet parece atravesar una etapa cada vez más sólida. Grosby

Kylie acompañó al actor en algunos de los eventos más importantes de su temporada de premios, incluidos los Globos de Oro, los BAFTA y los Óscar, mientras él promocionaba A Complete Unknown, película por la que recibió una nominación al Óscar como mejor actor.

Posteriormente, ambos dieron un paso todavía más importante al hacer su debut oficial como pareja sobre una alfombra roja durante el Festival de Cine David di Donatello, en Roma.

Desde entonces, sus apariciones públicas han continuado, aunque ambos siguen procurando mantener ciertos aspectos de su relación en privado.