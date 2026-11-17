La producción de Dune: Parte tres publicó un nuevo avance oficial protagonizado por Zendaya, quien retoma su papel como Chani para el cierre de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve. El lanzamiento ocurre a pocas semanas de su llegada a las salas de cine en México, programada para el próximo 17 de diciembre de 2026.

La cuenta oficial de la franquicia difundió este breve vistazo detrás de cámaras para incrementar la expectativa de los fanáticos. El clip centra toda la atención en el personaje de Zendaya, pieza fundamental en el desenlace de esta ambiciosa saga de ciencia ficción basada en la obra literaria de Frank Herbert.

Warner Bros., compañía integrada ahora dentro de Skydance tras su reciente fusión corporativa con Paramount, mantiene una campaña promocional constante antes del debut en cartelera. El estudio liberó diversos materiales previos para preparar a la audiencia rumbo al capítulo definitivo de la historia ambientada en el planeta desértico.

Un salto temporal de veinte años en Arrakis

La trama de Dune: Parte tres adapta directamente la novela El mesías de Dune y arranca con un salto temporal de casi 20 años respecto a los sucesos de la entrega anterior. Timothée Chalamet encabeza nuevamente el reparto en la piel de Paul Atreides, quien ahora gobierna como el Mesías desde Arrakis.

El ascenso al poder de Atreides provocó una sangrienta yihad librada en su nombre que cobró miles de millones de vidas en todo el universo. Debido a estas decisiones, el emperador enfrenta las graves consecuencias políticas y espirituales de su mandato absoluto.

Dune: Parte tres cerrará la saga, Foto: Warner Bros

Durante esta nueva etapa, viejos aliados regresan al tablero político mientras surgen amenazas inéditas y aterradoras contra el imperio. La traición acecha en cada rincón del palacio, obligando a Paul Atreides y a Chani a navegar un entorno cargado de conspiraciones mortales.

Un reparto estelar para el cierre de la trilogía

Además de Timothée Chalamet y Zendaya, la cinta reúne un elenco de primer nivel con figuras consagradas de la industria cinematográfica. Regresan a sus respectivos papeles Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Léa Seydoux.

Imagen promocional de Paul Atreides. Foto: Warner Bros

La producción también incorpora talentos destacados y regresos sorprendentes como Jason Momoa, Robert Pattinson, Isaach De Bankolé, Ida Brooke y Nakoa-Wolf Momoa. Bajo la dirección de Denis Villeneuve, este equipo busca consolidar el éxito crítico y comercial alcanzado por las dos primeras películas.

Con el estreno fijado para el 17 de diciembre, los complejos cinematográficos de México se alistan para recibir una de las producciones más esperadas del año. El cierre de la trilogía promete resolver el destino final de la casa Atreides en la pantalla grande.