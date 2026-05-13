El fenómeno de Las Guerreras K-pop ahora conquista con ‘KPop Shark Heroes’, un especial de Discovery

Discovery Channel apostó por una de las colaboraciones más inesperadas del año con KPop Shark Heroes, un especial que mezclará el fenómeno global del K-pop con la tradicional Semana del Tiburón.

El especial buscará cambiar la percepción de los tiburones en Asia y otras partes del mundo mediante una campaña de conciencia ambiental impulsada por la cultura pop y la música coreana.

Las Guerreras K-pop llegan a Shark Week con ‘KPop Shark Heroes’, el inesperado especial de Discovery Canva.

Ken Jeong y Rei Ami encabezan el nuevo especial de Discovery Channel

Aunque no toda la banda de K-pop estará involucrada en el especial KPop Shark Heroes, este contará con la participación del actor y comediante Ken Jeong y la cantante Rei Ami. Jeong dio voz al personaje Bobby, mientras que Rei Ami interpretó las canciones del personaje Zoey.

Las Guerreras K-pop llegan a Shark Week con ‘KPop Shark Heroes’, el inesperado especial de Discovery Especial

Mediante un comunicado de prensa, Ken Jeong explicó que el especial está “decidido a transformar la percepción de los tiburones en Asia Oriental y en todo el mundo”, mientras que Rei Ami ha mostrado desde hace tiempo su gusto por estos animales.

El propósito de Jeong es promover una campaña de concientización pública que “eduque, empodere y cambie la narrativa” sobre los tiburones a través del “poder del K-pop”.

Las Guerreras K-pop llegan a Shark Week con ‘KPop Shark Heroes’, el inesperado especial de Discovery Especial

Aunque a simple vista algunos no encuentran relación entre el K-pop y los tiburones, no es la primera vez que este género musical se combina con estos animales. En 2023, el grupo masculino Enhypen participó en Baby Shark's Big Movie, con versiones tiburón de sí mismos. Incluso lanzaron el tema musical “Keep Swimming” para la película de Nickelodeon.

Las Guerreras K-pop llegan a Shark Week con ‘KPop Shark Heroes’, el inesperado especial de Discovery Captura de pantalla.

Lo que se sabe de KPop Shark Heroes

La producción presentará a Ken Jeong y Rei Ami en una campaña enfocada en transformar la imagen de los tiburones. La sinopsis oficial dice:

Tras una reciente serie de encuentros con tiburones frente a la península coreana, el actor y humorista Ken Jeong está decidido a transformar la percepción de los tiburones en Asia Oriental y en todo el mundo. Acompañado por la compañera de cine, la cantante nominada al Grammy y amante de los tiburones de toda la vida, Rei Ami, Ken tiene la misión de lanzar una audaz y única campaña de concienciación pública que eduque, empodere y cambie la historia en torno a estas criaturas oceánicas utilizando el poder del K-Pop.

Se espera que el especial, producido por Will Packer Media y Anomaly Entertainment para Discovery Channel, se estrene durante la Semana del Tiburón, la cual se llevará a cabo del 26 de julio al 1 de agosto de 2026.

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El éxito de Las Guerreras K-pop ahora llega a Shark Week con una nueva apuesta televisiva

El fenómeno de Las Guerreras K-pop trascendió la animación y se convirtió en uno de los proyectos más exitosos de Netflix en 2025.

La historia narra las aventuras de un grupo musical de K-pop conformado por tres chicas que luchan contra seres monstruosos del inframundo.

Las voces cantadas de Rumi, Mira y Zoey, protagonistas de Las Guerreras K-pop, son interpretadas por EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna, mientras que las voces habladas de la banda HUNTIX están a cargo de Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo.

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Después de su estreno en Netflix, Las Guerreras K-pop se convirtió en un fenómeno global gracias a su combinación de acción, fantasía y música coreana. Además, su soundtrack logró posicionarse en plataformas de streaming y rankings musicales internacionales.

La producción incluso generó comunidades de fans alrededor del mundo, quienes se identificaron con el universo de las tres protagonistas. También obtuvo varios premios, incluidos dos Premios de la Academia y el primer Grammy relacionado con el mundo del K-pop.

Las Guerreras K-pop llegan a Shark Week con ‘KPop Shark Heroes’, el inesperado especial de Discovery Captura de pantalla.

Se sabe que la película contará con una secuela de Netflix en colaboración con Kang y Appelhans; sin embargo, aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la segunda parte de Las Guerreras K-pop.

Ken Jeong y Rei Ami llegan a la Semana del Tiburón en una etapa destacada de sus carreras. Mientras el actor continúa vigente en la televisión y el entretenimiento internacional, la cantante sigue ganando popularidad dentro de la escena musical ligada al K-pop y la cultura pop asiática.

Ambos ahora unirán sus perfiles mediáticos para acercar nuevas audiencias a Shark Week.