Miguel Bosé en Auditorio Nacional: setlist, cómo llegar y todo sobre sus conciertos

Miguel Bosé es uno de los cantantes españoles que cautivó a muchos durante la década de los 70’s y 80’s con su música. El legado del famoso continúa y dentro de unos días estará de regreso en uno de los recintos más importantes de México.

Si irás a alguno de los conciertos que dará Miguel Bosé en México, aquí te contamos todos los detalles que debes saber para que disfrutes los shows del famoso.

Especial

¿Cuándo se presentará Miguel Bosé en el Auditorio Nacional?

Miguel Bosé llegará al Auditorio Nacional para dar dos conciertos que forman parte de su tour “Bosé Importante”.

Te contamos que el cantante español se presentará los próximos 15 y 16 de mayo. Para la primera fecha se espera que el show empiece a las 8:30, mientras que para el 16 el concierto comenzará a las 8:00 PM.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.

Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.

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Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.

Probable setlist de Miguel Bosé en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Miguel Bosé cante en sus conciertos de CDMX.

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Mirarte

Duende

El hijo del Capitán Trueno

Nena 99

Aire soy

Bambú

Este mundo va

Sereno

Solo sí

Hacer por hacer

Como un lobo

Nada particular

Olvídame tú

Sevilla

Amiga

Creo en ti

Partisano

Puede que

Morena mía

Si tú no vuelves

Amante bandido

Te amaré

Don Diablo

Por ti

PJG