¡’Namjooning’ en CDMX! RM de BTS recorre Ciudad Universitaria y el Anahuacalli

RM de BTS recorre Ciudad Universitaria y el Anahuacalli mientras se toma unas horas libres entre sus conciertos en el Estadio GNP. Haciendo su característico ’namjooning’ en CDMX, el líder del grupo visitó el Espacio Escultórico de la UNAM.

Si bien algunos miembros optaron por la adrenalina de la Arena México o la visita a La Cuadra, Kim Namjoon, el intelectual y artístico del grupo, ha preferido sumergirse en las raíces culturales y arquitectónicas que hacen de la capital mexicana un destino único en el mundo.

RM sorprendió a ARMY al compartir una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde se le ve disfrutando de unos momentos de paz en dos de las joyas culturales más importantes del sur de la capital del país.

RM de BTS visita Espacio Escultórico Instagram @rkive

La visita de RM al Espacio Escultórico en la UNAM

La visita de RM a Ciudad Universitaria se enfocó en el Espacio Escultórico, un sitio inaugurado en 1979, una obra de arte ambiental que consiste en un anillo de prismas de concreto sobre un mar de lava petrificada.

Para alguien como Namjoon, que busca constantemente la armonía entre la naturaleza y la creación humana, este lugar resultó ser el santuario perfecto.

En las imágenes compartidas por el rapero, se le puede ver sentado en el pasto, rodeado por la vegetación; esta zona, protegida por la Reserva Ecológica de la UNAM, ofrece un silencio sepulcral que contrasta con el bullicio del centro de la ciudad.

Aunque su visita fue discreta, el hecho de que eligiera un sitio tan específico demuestra su interés genuino por el patrimonio artístico y educativo de México.

La presencia de RM en CU desató una ola de orgullo entre ARMY que estudia o fue parte de la comunidad puma de la UNAM.

RM de BTS recorre Ciudad Universitaria y el Anahuacalli Instagram @rkive

RM visita el Anahuacalli

Después de su paso por la UNAM, RM se trasladó al Museo Anahuacalli, otra joya arquitectónica diseñada por el muralista Diego Rivera. Este edificio, construido con piedra volcánica (la misma lava que rodea a la UNAM), fue concebido por Rivera como un templo para las artes y como un hogar para su inmensa colección de piezas prehispánicas.

En el Anahuacalli, el también compositor pudo apreciar miles de figuras de las culturas teotihuacana, mexica y zapoteca. La atmósfera del museo, que mezcla la arquitectura funcionalista con la estética de las pirámides mesoamericanas, debió sorprender al líder de BTS.

Sus fotografías resaltan los juegos de luces y sombras que se filtran por las ventanas del recinto, así como las muchas piezas prehispánicas que se encuentran en el museo.

RM de BTS recorre Ciudad Universitaria y el Anahuacalli Instagram @rkive

¿Qué es el ‘namjooning’?

Si eres nuevo en el mundo de BTS, es posible que hayas leído la palabra "Namjooning" en publicaciones relacionadas con RM. Este término, acuñado por ARMY y adoptado por el artista, describe una serie de actividades específicas que Namjoon realiza para recargar su energía creativa y espiritual.

Hacer ‘namjooning’ consiste en:

Visitar museos y galerías de arte de manera contemplativa.

Pasear en bicicleta o caminar por parques naturales.

Observar la naturaleza (especialmente árboles, flores y animales pequeños).

Leer libros de filosofía, poesía o historia del arte.

Disfrutar de la soledad y la tranquilidad fuera del ojo público.

El efecto de RM y su ‘namjooining’ en los lugares que visita es inmediato y masivo. En el pasado, museos en Corea del Sur y Estados Unidos han reportado un incremento significativo en sus visitas después de que Namjoon compartiera una foto en sus instalaciones.