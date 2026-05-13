Peter Jackson hará una película sobre 'TinTin' después de 'El Señor de los Anillos'

El cineasta neozelandés Peter Jackson reveló en Cannes que trabaja en una nueva película inspirada en las aventuras de Tintín, tomando el testigo de Steven Spielberg, que firmó en 2011 la cinta de animación El secreto del unicornio"

"El acuerdo era que Steven dirigiría una película y yo otra", explicó el director de la trilogía de El señor de los anillos durante un encuentro con prensa y cinéfilos en la famosa localidad de la Costa Azul francesa.

"Steven ya hizo su película y desde entonces, en los últimos quince años, todavía no he hecho la mía", añadió el director, que coprodujo la película de Spielberg sobre el personaje de historieta creado por el dibujante belga Hergé.

Jackson indicó que está trabajando "en un guion de Tintín" con su pareja Fran Walsh. "Estoy escribiendo el guion aquí, en mi habitación de hotel", dijo

Peter Jackson recibe Palma de Oro en Cannes AFP

El cineasta no quiso revelar en qué historia se basará su cinta pero señaló que cuando termine el guion se lo mandará a Spielberg antes de comenzar a grabar.

"Cuando tengamos una primera versión terminada, se la enviaremos a Steven (...) quizá no le guste y tengamos que basarnos en otros álbumes. Pero no creo que eso pase", añadió.

El padre de trilogía de "El señor de los anillos" recibió el martes durante la ceremonia de inauguración del Festival de Cannes una Palma de Oro honorífica de las manos del actor Elijah Wood, quien dio vida al "hobbit" Frodo Bolsón.

Cannes le otorga la Palma de Oro Honoraria a Peter Jackson

Elijah Wood, Frodo en El señor de los anillos, fue el encargado de otorgar la Palma de Oro Honoraria a Peter Jackson en el Festival de Cannes. Wood no solo entregó un premio, sino el reconocimiento de toda una industria a un visionario que cambió la logística y la estética del cine moderno.

El hombre que hizo posible lo imposible, adaptar la obra de J.R.R. Tolkien, se consagró ante la élite del cine mundial. Tras recibir el trofeo, Jackson se mostró visiblemente conmovido y confesó ante la audiencia que no se considera a sí mismo el "tipo de cineasta" que suele ser asociado con este galardón honorífico, usualmente reservado para directores de corte más intelectual o experimental.

Recibir la Palma de Oro Honorífica en Cannes es uno de los mayores privilegios de mi carrera. Cannes ha sido una parte fundamental de mi trayectoria cinematográfica. En 1988, participé en el Festival Marketplace con mi primera película, Bad Taste, y en 2001 proyectamos un avance de La Comunidad del Anillo; ambos fueron hitos importantes en mi carrera.

bgpa