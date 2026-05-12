¡Orgullo mexa! BTS conquista el Estadio GNP luciendo diseños del mexicano Patricio Campillo

¡Orgullo mexa! BTS conquistó el Estadio GNP luciendo diseños del mexicano Patricio Campillo. Durante una de las fechas de su concierto en CDMX, los idols portaron piezas exclusivas firmadas por una de las promesas más brillantes de la moda en México.

El rugido de miles de ARMYs en México no solo confirmó que BTS sigue siendo el rey absoluto del pop global, sino que también marcó un hito sin precedentes para la industria creativa nacional.

El Estadio GNP Seguros se transformó en el epicentro de un fenómeno que mezcló la precisión coreográfica de Seúl con el alma del diseño contemporáneo mexicano. El regreso de Bangtan Sonyeondan a tierras aztecas en 2026 ha sido, por mucho, el evento más documentado del año.

Más allá de los fan-chants y las luces de las Army Bombs, los miembros de la agrupación decidieron integrar a su rotación de escenario prendas del diseñador Patricio Campillo. ¡A lo mexicano!

BTS lució diseños del mexicano Patricio Campillo Instagram @campillo_official

BTS luce diseños del mexicano Patricio Campillo en concierto en el Estadio GNP

El regreso de BTS a México marcó un precedente, pero entre los muchos momentos virales, hubo uno que llamó la atención: RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook lucieron ropa del diseñador mexicano Patricio Campillo.

A diferencia de otras agrupaciones que mantienen un contrato rígido con casas de moda francesas o italianas, BTS ha demostrado tener la libertad y el gusto para explorar talentos locales en cada mercado que visitan.

En el GNP, vimos a los idols portar piezas que jugaban con la estructura y la caída, características inconfundibles de Campillo, adaptadas para el dinamismo que exige un show de alto impacto.

El diseñador compartió en sus redes sociales cómo el momento en que vio a los artistas lo dejó “en shock”.

BTS lució diseños del mexicano Patricio Campillo Instagram @campillo_official

Al finalizar las tres presentaciones de BTS en México, Campillo tomó su cuenta de Instagram para agradecer a la agrupación por usar sus diseños de las colecciones Primavera/Verano 2026, Otoño/Invierno 2026 y piezas de archivo de Primavera/Verano 2025.

En una serie de fotografías de los idols portando esta ropa exclusiva del diseñador mexicano, Campillo compartió una dedicatoria al grupo:

@bts.bighitofficial luciendo diseños exclusivos de Campillo para la gira Arirang en la Ciudad de México.

Es un gran honor ser parte de los conciertos de BTS en la Ciudad de México y contribuir a su espectáculo y narrativa a través de la moda. Agradecemos a @rkive, @jin, @agustd, @uarmyhope, @j.m, @thv y @mnijungkook por haber adoptado el diseño mexicano para conectar aún más con el público, permitiéndonos mostrar el alcance de nuestra cultura.

Un agradecimiento especial a @hybe, @bighitmusic y @smalltalkfirst por hacerlo posible.

México 🤍 BTS.

Patricio Campillo X @pradachurch

¿Quién es el diseñador mexicano Patricio Campillo?

Patricio Campillo es el fundador y director creativo de su marca homónima y se ha distinguido por ser el primer mexicano en ser semifinalista del prestigioso LVMH Prize, el galardón más importante para diseñadores emergentes a nivel mundial.

Su trabajo se basa en una investigación profunda de la identidad mexicana, alejándose de los clichés folclóricos para centrarse en la sastrería y el "charro contemporáneo". Su estética se define por líneas limpias, el uso magistral del cuero y tejidos naturales, y una visión de la masculinidad que permite la vulnerabilidad y la fuerza al mismo tiempo.

Aunque su colaboración con BTS es el punto más alto de su carrera mediática, Campillo ya venía haciendo ruido internacional. Durante la New York Fashion Week en 2025, su "Playera Golfo de México" se volvió un objeto de deseo instantáneo por la postura política que reflejó.

La lista de clientes de Campillo ahora incluye a BTS, pero en el pasado, ya ha vestido a famosos nacionales e internacionales, como Gael García o Colman Domingo.