¡Las KPop Demon Hunters tendrán gira mundial! Netflix anuncia concierto

¡Estarán de gira! Netflix llevará el fenómeno de KPop Demon Hunters fuera de la pantalla con una gira mundial de conciertos producida junto a AEG Presents, informó la compañía durante su presentación anual ante anunciantes en Nueva York, donde confirmó que la experiencia en vivo buscará acercar a los fans a los personajes, la música y el universo de la película animada que se convirtió en uno de sus mayores éxitos globales.

La gira, presentada como KPop Demon Hunters World Concert Tour, todavía no tiene ciudades, fechas ni detalles de boletos confirmados. Netflix abrió una lista de espera para que los fans reciban actualizaciones sobre el tour, incluyendo información sobre entradas, sedes y calendario.

La producción estará a cargo de Netflix en colaboración con AEG Presents, una de las compañías de espectáculos en vivo más importantes del mundo. El anuncio confirma los reportes previos de marzo, cuando Bloomberg y Reuters adelantaron que Netflix planeaba una gira global para capitalizar el éxito de la película.

¿Qué se sabe de la gira de KPop Demon Hunters?

Por ahora, Netflix ha sido cuidadoso con los detalles. La compañía describió la gira como una experiencia en vivo que dará vida a elementos de la película de forma espectacular, aunque aún no confirmó si se tratará de un concierto tradicional, una experiencia inmersiva, un show con intérpretes en vivo o una mezcla de música, visuales y narrativa escénica.

Durante el Upfront, Amy Reinhard, presidenta de ventas publicitarias de Netflix, dijo que nada había captado la atención global como KPop Demon Hunters. También mencionó karaokes, disfraces de Halloween, referencias en el US Open y el Palacio de Buckingham, además de un aumento de 25% en reservas de vuelos a Corea vinculado al impacto cultural del filme.

“La gira en vivo acercará aún más a los fans a los personajes y a la música que tanto les gusta”, señaló Reinhard, al adelantar que más información sobre las ciudades será compartida más adelante.

Kpop Demon Hunters Especial

De película animada a fenómeno musical

KPop Demon Hunters sigue a HUNTR/X, un grupo femenino de K-pop integrado por Rumi, Mira y Zoey, quienes además de llenar estadios tienen una vida secreta como cazadoras de demonios. Su misión es proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales, mientras enfrentan a una banda rival de chicos demonio disfrazados.

La película fue escrita por Maggie Kang y dirigida por Kang junto a Chris Appelhans. La producción estuvo a cargo de Sony Pictures Animation y se estrenó en Netflix en junio de 2025.

El elenco de voces incluye a Arden Cho como Rumi, con EJAE como su voz de canto; May Hong como Mira, con Audrey Nuna como su voz de canto; y Ji-young Yoo como Zoey, con Rei Ami como su voz de canto. Esa combinación entre actuación, música y estética de grupo idol ayudó a convertir la película en una franquicia con vida más allá del streaming.

Netflix presentó K-pop Demon Hunters Especial

El éxito de “Golden” y HUNTR/X

Uno de los motores del fenómeno fue la música. El tema “Golden”, interpretado por las voces musicales de HUNTR/X, se convirtió en una de las canciones más importantes surgidas de una película de Netflix. De acuerdo con reportes previos, el sencillo encabezó listas de Billboard y fue clave para que la película creciera como fenómeno musical.

Las voces musicales vinculadas a HUNTR/X —EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami— ya han llevado la música del filme a eventos de alto perfil, incluida una presentación en los premios Óscar y una aparición junto a KATSEYE en Coachella 2026.

bgpa