¿Habrá bebé? La inesperada confesión de Alicia Villarreal sobre su relación con Cibad Hernández

En medio del proceso legal que enfrenta contra su expareja Cruz Martínez, Alicia Villarreal decidió hablar no solo de su vida familiar, sino también del futuro sentimental que comparte con Cibad Hernández.

¿Qué dijo Alicia Villarreal?

Aunque la cantante dejó claro que atraviesa una etapa estable y feliz, también hizo una inesperada confesión que rápidamente llamó la atención: no tiene planes de convertirse nuevamente en mamá.

Alicia Villarreal aclara rumores de boda y revela cómo va su relación Foto: Cuartoscuro.com

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” fue abordada por la prensa a su llegada a la Ciudad de México, donde además de pedir respeto para sus hijos, reaccionó con humor y sinceridad a las preguntas sobre una posible boda y la idea de ampliar la familia junto a su actual pareja.

¿Volverá a ser mamá Alicia Villarreal?

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la prensa cuestionó a Alicia Villarreal sobre la posibilidad de volver a casarse o incluso convertirse nuevamente en madre junto a Cibad Hernández.

Fiel a su estilo relajado y directo, la artista respondió entre risas que esa etapa de su vida ya quedó atrás.

No hombre, yo ya terminé hace mucho”, dijo tajante. Luego añadió una frase que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales: “Me aventé hasta unos hijos que no eran míos”.

Villarreal descartó volver a ser madre en el futuro. IG cibadoficial11

Con esa declaración, Alicia descartó completamente la posibilidad de tener más hijos, incluso mediante alternativas como el vientre subrogado, tema que también salió durante la conversación con reporteros.

Alicia Villarreal asegura que tiene buena relación con sus hijos

Durante el encuentro con los medios, Alicia pidió de manera contundente que ya no se involucre a sus hijos en la polémica derivada de su divorcio y la denuncia por presunta violencia familiar contra Cruz Martínez.

La cantante explicó que desea proteger su relación familiar y evitar que continúen las especulaciones alrededor de sus hijos Melenie Carmona, Cruz y Félix.

Quisiera ya no mencionar de mis hijos ni hablar de mis hijos”, expresó la cantante, asegurando que mantiene una buena relación con ellos y que todos están enfocados en sus estudios, trabajo y vida personal.

Asegura que mantiene una buena relación con Melenie, Cruz y Félix. Archivo

Alicia dejó claro que, aunque las redes sociales suelen amplificar cualquier comentario o diferencia familiar, eso no significa que exista un distanciamiento real entre ellos.

Incluso habló sobre la manera en que las nuevas generaciones se expresan públicamente y cómo eso puede prestarse a interpretaciones equivocadas.

¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y su hija?

La polémica alrededor de su hija Melenie comenzó meses atrás, cuando trascendió que la joven no estaba completamente de acuerdo con la relación de su madre con Cibad Hernández.

Su pareja reaccionó con humor ante los rumores de boda y embarazo. IG cibadoficial11

Sin embargo, recientemente ambos fueron vistos juntos durante un concierto de Alicia en Nuevo León, algo que muchos interpretaron como una señal de que la relación familiar atraviesa un buen momento.

La cantante también aprovechó para destacar que sus hijos son jóvenes responsables y alejados de escándalos mediáticos.

Son unos chicos inteligentes, que nada más estudian y trabajan”, comentó.

Pese a los momentos complicados que ha vivido recientemente a nivel personal, ni Alicia Villarreal ni Cibad Hernández confirmaron planes concretos de matrimonio, la pareja mostró que atraviesa una etapa de estabilidad.