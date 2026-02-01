Camioneta de Ricardo Peralta y César Doroteo se incendia en carretera de Baja California

Un traslado por carretera entre Tijuana y Mexicali se convirtió en una situación de emergencia para los creadores de contenido Ricardo Peralta y César Doroteo, luego de que la camioneta en la que viajaban se incendiara en plena circulación. El incidente ocurrió en Baja California mientras el equipo se dirigía a cumplir compromisos de trabajo.

Aunque el vehículo terminó como pérdida total, ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Tanto Peralta como Doroteo confirmaron que todos lograron salir a tiempo, antes de que el fuego se propagara por completo.

El trayecto y los primeros indicios de la falla

De acuerdo con el testimonio de los propios creadores, el incidente comenzó de manera gradual. Durante el recorrido, el tablero del vehículo marcó una falla en la transmisión, una alerta que encendió las primeras señales de preocupación. Poco después, los ocupantes notaron que del sistema de ventilación salía aire caliente, una anomalía que los llevó a detenerse de inmediato.

Al descender de la camioneta para revisar la situación, confirmaron que había fuego en la parte inferior del vehículo. En cuestión de minutos, las llamas se intensificaron, obligándolos a alejarse para ponerse a salvo.

Un incendio que se propagó en minutos

Ricardo Peralta explicó que el incendio se desarrolló con gran rapidez, sin margen para intentar controlar la situación. Aunque algunos objetos personales pudieron rescatarse, el compartimento trasero fue consumido por completo.

Las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales muestran la magnitud del incendio y la forma en que el fuego envolvió la camioneta mientras los ocupantes permanecían a una distancia segura.

El operativo de emergencia

En los videos compartidos por los creadores también se observa parte del operativo de emergencia desplegado para controlar el siniestro. Elementos de auxilio acudieron al sitio para sofocar las llamas y asegurar la zona, evitando riesgos adicionales para otros automovilistas que circulaban por la carretera.

Hasta el momento, las autoridades de Baja California no han emitido un informe oficial que determine la causa exacta del incendio. Por ahora, el origen del siniestro permanece sin aclararse.

Los mensajes en redes sociales

Horas después del incidente, Ricardo Peralta publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que habló brevemente sobre lo ocurrido y agradeció las muestras de apoyo recibidas. En el mensaje, resumió la experiencia con una frase directa:

“Estamos bien, pero fue muy shockeante.”

El video reflejó el impacto emocional del momento, así como el alivio de haber salido ilesos de una situación que pudo haber tenido consecuencias graves.

Por su parte, César Doroteo compartió una fotografía del vehículo envuelto en llamas, acompañada de un mensaje dirigido a sus seguidores:

“Se nos quemó la camioneta donde veníamos. Manténganse pendientes.”

Ambas publicaciones generaron una rápida reacción entre usuarios de redes sociales, quienes expresaron preocupación y enviaron mensajes de apoyo al dúo.

Sin personas lesionadas, pero con pérdidas materiales

A pesar de lo aparatoso del siniestro, los creadores subrayaron que la prioridad fue resguardar la integridad de todos los pasajeros. Ninguna persona resultó herida, y no se reportaron daños a otros vehículos.

El vehículo, sin embargo, quedó totalmente calcinado, representando una pérdida material significativa para el equipo.

La incógnita sobre el origen del incendio

Hasta ahora, no existe un dictamen oficial que explique el origen del fuego. Las versiones compartidas por los creadores se limitan a describir los síntomas previos, como la alerta en el tablero y el aire caliente en la ventilación, sin atribuir responsabilidades ni causas definitivas.