Ricardo Peralta o Kunno, ¿quién salió más funado de La Casa de los Famosos?

Ricardo Peralta se burló de Kunno luego de que este se convirtió en el quinto eliminado de ‘La Casa de los Famosos 2026’ de Telemundo y, con ello, revivió su polémica enemistad entre ambos influencers.

El clip de Peralta se hizo viral al mandar un polémico mensaje con el que dejó claro que no olvida cómo Kunno se burló también de él cuando salió del mismo reality, pero en 2024.

Ricardo Peralta se burla de Kunno

Ricardo Peralta se burla de Kunno tras salida de reality. Especial

A través de su cuenta de TikTok, Ricardo reapareció con un breve mensaje en donde escribió: ‘Karma’.

¡Quiere llorar, quiere llorar! Jajaja, ay, qué va a hacer Kunno cuando se entere que a nadie le gustó su participación en La Casa de los Famosos Telemundo, jajaja”, fueron las palabras de Ricardo.

Rápidamente, el video del influencer se hizo viral y comenzó a llenarse de mensajes divididos entre quienes apoyaron la salida de Kunno y los que criticaron a Peralta, señalándole que él había salido más funado.

¿Fue venganza?

Ricardo Peralta se burla de Kunno tras salida de reality. Especial

Cabe recordar que el mensaje de Peralta tiene un contexto, pues, todo remonta a septiembre del 2024, cuando ‘Torpecillo’ abandonó el reality, en medio de una ola de críticas por su participación.

La funa contra Ricardo Peralta dentro de La Casa de los Famosos México surgió principalmente por conflictos que tuvo con otros participantes, especialmente con Arath de la Torre. Durante el reality, Peralta acusó a Arath de haber tenido actitudes homofóbicas hacia él, pero gran parte del público consideró que la situación fue exagerada o utilizada como estrategia para ganar simpatía. Esto generó un debate fuerte en redes sociales, donde muchos comenzaron a cuestionar su comportamiento dentro del programa.

El impacto fue fuerte tanto dentro como fuera del reality. Mientras el programa seguía, su popularidad cayó notablemente y el rechazo del público se volvió evidente. Ya fuera del show, la situación continuó: perdió seguidores en redes sociales, recibió constantes críticas y su imagen pública quedó bastante dañada. Incluso en apariciones públicas llegó a ser abucheado, lo que reflejaba el nivel de desaprobación que había generado su participación.

El 8 de septiembre del 2024 que Ricardo salió del reality, Kunno no solo festejó su eliminación, sino que también celebró la funa que todo México tenía en su contra.

¡Quiere llorar, quiere llorar! Jajaja, qué va a hacer Torpecillo cuando se dé cuenta que la comunidad apoya cien por ciento mucho más a Arath que a él, jajaja”, dijo.

¿Quién es el más funado de La Casa de los Famosos?

Ahora que Ricardo Peralta le devolvió el mensaje y cobró aparente venganza, usuarios han dividido sus opiniones entre quién ha sido el más funado.

En el clip se leen algunos comentarios como:

Pero Kunno no salió funado.

Por culpa de Kunno le tengo que dar la razón a Ricardo.

Lo hizo mejor que tú.

Tranqui, nadie te quita el puesto a ti.

Bueno, mínimo si salió con trabajo.

Pero a Kunno lo queremos todos.

Él no se comía los mocos.

Entendí la referencia.

A mí sí me gustó Kunno, la tuya fue pésima.

No se compara a ti.

Eliminaciones

Hasta ahora, en La Casa de los Famosos 2026 (temporada 6), ya han salido varios participantes conforme avanzan las semanas del reality.

Los eliminados hasta ahora son:

Zoé Bayona

Lupita Jones

Sergio Mayer

Vanessa Arias

Kunno

La salida de Kunno fue especialmente comentada porque ocurrió en medio de un ambiente muy tenso dentro de la casa, con conflictos entre varios participantes y hasta advertencias de la producción por comportamientos agresivos.

*mvg*