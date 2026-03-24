Ricardo Arjona añade segunda fecha en Estadio Banorte; este día es la preventa de boletos
El cantante guatemalteco agotó rápidamente las entradas de su primer show y ya se anunció un nuevo concierto.
Ricardo Arjona logró un lleno total en su próxima presentación en la Ciudad de México. El cantautor guatemalteco, reconocido por su estilo único y letras que conectan con distintas generaciones, se convirtió en el primer artista en presentarse en el renovado Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca.
El entusiasmo del público mexicano fue evidente desde el anuncio inicial, ya que los boletos se agotaron rápidamente y tras el éxito en la venta de boletos, se anunció una segunda fecha. Aquí te contamos todos los detalles.
Ricardo Arjona confirma segunda fecha en CDMX
Después de que la primera fecha alcanzara el sold out en poco tiempo, se anunció una nueva oportunidad para verlo en vivo. La noticia fue compartida en redes sociales en donde se reveló que ofrecerá un segundo concierto en CDMX.
“CDMX respondió… y la historia continúa. La primera fecha de Ricardo Arjona en el Estadio Banorte con su gira “Lo Que El Seco No Dijo” ya es sold out. Pero hay historias que no terminan en una sola noche… y esta merecía contarse una vez más.”, se lee la publicación.
¿Cuándo será el nuevo concierto de Ricardo Arjona?
La segunda presentación de Ricardo Arjona ya tiene fecha confirmada. El show se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre en el Estadio Banorte, un recinto que recientemente cambió de nombre tras su renovación.
Este concierto forma parte de su gira “Lo Que El Seco No Dijo”, con la que ha generado gran expectativa por el repertorio y la producción que presentará en el escenario.
Venta de boletos: fecha y dónde comprarlos
Para quienes desean asistir, es importante tomar en cuenta que la venta general iniciará el miércoles 25 de marzo a las 11:00 de la mañana. Los boletos podrán adquirirse a través de la plataforma Funticket, así como en las taquillas de Forum Buenavista.
Debido a la alta demanda registrada en la primera fecha, se recomienda estar preparado con anticipación, ya que se espera que las entradas vuelvan a agotarse rápidamente.
Precios para el concierto de Ricardo Arjona
Aunque se trata de una nueva fecha, se prevé que los precios se mantengan sin cambios respecto al primer concierto. A continuación, se detallan los costos por zona:
- DIAMANTE: $8,060
- PLATINO: $5,580
- VIP: $4,960
- TERRAZA INTER.MX: $4,710
- CHAIRMAN’S CLUB: $4,710
- SUPER SEATS: $4,710
- LOCKER CLUB: $4,710
- TÚNEL CLUB: $4,710
- CORNER CLUB: $4,710
- ORO: $4,340
- LATERAL 100: $4,220
- PALCO CLUB: $4,090
- PLATEA 200: $4,090
- PLATA: $3,720
- LATERAL 300: $3,600
- BRONCE: $3,100
- NORTE 100: $2,600
- ALTO LATERAL: $2,360
- ALTO LATERAL: $1,860
- CABECERA 300: $1,740
- PREFERENTE 300: $1,740
- RS / RN: $1,740
- PCD: $1,550
- ALTO NORTE: $1,490
- GENERAL DE PIE: $1,490
- ALTO LATERAL: $1,240
- ALTO NORTE: $1,120
- ALTO NORTE: $990
PJG