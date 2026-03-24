Ricardo Arjona añade segunda fecha en Estadio Banorte; este día es la preventa de boletos

Ricardo Arjona logró un lleno total en su próxima presentación en la Ciudad de México. El cantautor guatemalteco, reconocido por su estilo único y letras que conectan con distintas generaciones, se convirtió en el primer artista en presentarse en el renovado Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca.

El entusiasmo del público mexicano fue evidente desde el anuncio inicial, ya que los boletos se agotaron rápidamente y tras el éxito en la venta de boletos, se anunció una segunda fecha. Aquí te contamos todos los detalles.

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Ricardo Arjona confirma segunda fecha en CDMX

Después de que la primera fecha alcanzara el sold out en poco tiempo, se anunció una nueva oportunidad para verlo en vivo. La noticia fue compartida en redes sociales en donde se reveló que ofrecerá un segundo concierto en CDMX.

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“CDMX respondió… y la historia continúa. La primera fecha de Ricardo Arjona en el Estadio Banorte con su gira “Lo Que El Seco No Dijo” ya es sold out. Pero hay historias que no terminan en una sola noche… y esta merecía contarse una vez más.”, se lee la publicación.

¿Cuándo será el nuevo concierto de Ricardo Arjona?

La segunda presentación de Ricardo Arjona ya tiene fecha confirmada. El show se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre en el Estadio Banorte, un recinto que recientemente cambió de nombre tras su renovación.

ricardo arjona

Este concierto forma parte de su gira “Lo Que El Seco No Dijo”, con la que ha generado gran expectativa por el repertorio y la producción que presentará en el escenario.

Venta de boletos: fecha y dónde comprarlos

Para quienes desean asistir, es importante tomar en cuenta que la venta general iniciará el miércoles 25 de marzo a las 11:00 de la mañana. Los boletos podrán adquirirse a través de la plataforma Funticket, así como en las taquillas de Forum Buenavista.

Debido a la alta demanda registrada en la primera fecha, se recomienda estar preparado con anticipación, ya que se espera que las entradas vuelvan a agotarse rápidamente.

Precios para el concierto de Ricardo Arjona

Aunque se trata de una nueva fecha, se prevé que los precios se mantengan sin cambios respecto al primer concierto. A continuación, se detallan los costos por zona:

DIAMANTE: $8,060

PLATINO: $5,580

VIP: $4,960

TERRAZA INTER.MX: $4,710

CHAIRMAN’S CLUB: $4,710

SUPER SEATS: $4,710

LOCKER CLUB: $4,710

TÚNEL CLUB: $4,710

CORNER CLUB: $4,710

ORO: $4,340

LATERAL 100: $4,220

PALCO CLUB: $4,090

PLATEA 200: $4,090

PLATA: $3,720

LATERAL 300: $3,600

BRONCE: $3,100

NORTE 100: $2,600

ALTO LATERAL: $2,360

ALTO LATERAL: $1,860

CABECERA 300: $1,740

PREFERENTE 300: $1,740

RS / RN: $1,740

PCD: $1,550

ALTO NORTE: $1,490

GENERAL DE PIE: $1,490

ALTO LATERAL: $1,240

ALTO NORTE: $1,120

ALTO NORTE: $990

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