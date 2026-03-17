Ricardo Arjona en Estadio Banorte: precio de los boletos para su concierto en CDMX

Ricardo Arjona hace unos días confirmó su regreso a los escenarios mexicanos con su nueva gira “Lo que el seco no dijo”. En esta etapa, el cantante busca ofrecer un espectáculo distinto, con un enfoque más personal, donde la conexión con su público será uno de los elementos principales.

A diferencia de otras giras, esta nueva propuesta ha sido descrita como un show más íntimo y revelador, pensado especialmente para quienes han seguido su carrera durante años. La expectativa ha crecido rápidamente, ya que se trata de uno de los artistas más influyentes de habla hispana y su regreso a México siempre genera gran interés.

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Ricardo Arjona se presentará en el Estadio Banorte

La cita para ver a Ricardo Arjona en la CDMX será el próximo 20 de diciembre, fecha en la que se presentará en el renovado Estadio Banorte. Este recinto abrirá una nueva etapa tras su remodelación, y el concierto del guatemalteco será el primero de gran escala que se realice en este lugar.

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Este detalle ha llamado especialmente la atención, ya que convierte al evento en uno de los más importantes del año dentro de la agenda musical en México. La elección del recinto también refleja la magnitud del espectáculo que prepara el cantante para su público.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para Ricardo Arjona en CDMX?

La venta de entradas para este esperado concierto estará disponible a través de la plataforma Funticket. Los boletos podrán adquirirse a partir de este 17 de marzo a las 11:00 AM.

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Precios de los boletos para Ricardo Arjona en CDMX

Quienes deseen asistir al concierto podrán encontrar diferentes opciones de boletos, con precios variados dependiendo de la zona elegida dentro del Estadio Banorte.

Los costos son los siguientes:

DIAMANTE: $8,060

PLATINO: $5,580

VIP: $4,960

TERRAZA INTER.MX: $4,710

CHAIRMAN´S CLUB: $4,710

SUPER SEATS: $4,710

LOCKER CLUB: $4,710

TUNEL CLUB: $4,710

CORNER CLUB: $4,710

ORO: $4,340

LATERAL 100: $4,220

PALCO CLUB: $4,090

PLATEA 200: $4,090

PLATA: $3,720

LATERAL 300: $3,600

BRONCE: $3,100

NORTE 100: $2,600

ALTO LATERAL: $2,360

ALTO LATERAL: $1,860

CABECERA 300: $1,740

PREFERENTE 300: $1,740

RS / RN: $1,740

PCD: $1,550

ALTO NORTE: $1,490

GENERAL DE PIE: $1,490

ALTO LATERAL: $1,240

ALTO NORTE: $1,120

ALTO NORTE: $990

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PJG