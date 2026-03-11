El regreso del estadio "Azteca" ya tiene protagonista: Ricardo Arjona anuncia histórico concierto

Después de permanecer cerrado durante un largo periodo debido a las remodelaciones para el próximo Mundial de fútbol, el icónico Estadio Azteca está listo para iniciar una nueva etapa.

El inmueble, considerado uno de los estadios más emblemáticos del planeta, fue sometido a importantes trabajos de modernización para actualizar sus instalaciones y adecuarlo a los estándares internacionales del torneo. Tras las obras, el recinto también adoptó un nuevo nombre comercial: Estadio Banorte.

Pero más allá del futbol, el estadio también ha sido históricamente escenario de grandes conciertos que han reunido a miles de fans. Ahora, con su reapertura, la música vuelve a ocupar la icónica cancha y el primer artista en hacerlo será nada menos que Ricardo Arjona.

Ricardo Arjona inaugura los conciertos en el renovado estadio

El cantautor guatemalteco confirmó que regresará a la CDMX mexicana con un espectáculo especial que forma parte de su gira “Lo que el seco no dijo”.

El concierto está programado para el 20 de diciembre en el renovado Estadio Banorte, un evento que promete convertirse en uno de los espectáculos musicales más importantes del año en México.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores del artista, ya que no solo marca el regreso del intérprete a la Ciudad de México, sino que también representa el primer gran concierto en el estadio tras su remodelación.

Además, el concierto llega después de una exitosa serie de presentaciones internacionales que han llevado la música de Arjona por distintos escenarios del mundo.

¿Cuándo y cómo comprar boletos?

Los fans que quieran asistir al histórico concierto de Ricardo Arjona deberán estar atentos al inicio de la venta de boletos.

De acuerdo con la información oficial, las entradas estarán disponibles a través de la plataforma de boletaje Funticket, y la venta comenzará el martes 17 de marzo a las 11:00 de la mañana.

Debido al impacto que suele generar cada visita del cantante a México, se espera una alta demanda de boletos para este evento que marcará el regreso de los conciertos masivos al emblemático estadio.

¿Quién es Ricardo Arjona?

Ricardo Arjona es uno de los cantautores más influyentes y reconocidos de la música en español. Nacido en Guatemala, el artista ha construido una carrera de más de tres décadas marcada por letras profundas, narrativas cotidianas y una mezcla de pop, balada y música latina.

A lo largo de su trayectoria ha vendido millones de discos y ha llenado algunos de los recintos más importantes del mundo. Sus canciones suelen abordar temas como el amor, la crítica social, la vida cotidiana y las contradicciones humanas, lo que le ha permitido conectar con varias generaciones de oyentes.

Su estilo directo y poético lo ha convertido en una de las voces más representativas de la música latinoamericana.

Un concierto que promete hacer historia

La presentación de Ricardo Arjona no solo representa un espectáculo más dentro de su gira, sino un momento simbólico para la música en vivo en México.

La reapertura del renovado Estadio Banorte marca el regreso de los grandes eventos al recinto que durante décadas ha sido escenario de conciertos memorables y momentos históricos.

Si algo ha demostrado Arjona a lo largo de su carrera es su capacidad para convertir cada show en una experiencia emocional para el público. Por ello, todo apunta a que el 20 de diciembre se vivirá una noche especial en la que miles de fans volverán a cantar a todo pulmón en uno de los escenarios más legendarios de América Latina

