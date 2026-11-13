El príncipe William desobedece una estricta tradición real con su hijo George; esto fue lo que hicieron

El príncipe William y su hijo mayor, el príncipe George, protagonizaron una escapada de padre e hijo que tuvo como escenario uno de los partidos más esperados de la UEFA Champions League.

Sin embargo, lo que parecía una salida familiar para compartir su pasión por el fútbol terminó generando comentarios y preocupación en Reino Unido, debido a que ambos habrían incumplido un antiguo acuerdo de seguridad de la familia real británica.

La tradición real que William rompió durante su viaje con el príncipe George

El pasado 3 de noviembre, el príncipe de Gales y su hijo viajaron a Barcelona, España, para presenciar el encuentro entre el FC Barcelona y el Aston Villa, equipo del que William es un reconocido aficionado.

La escapada futbolística de padre e hijo generó preocupación en Reino Unido porque ambos compartieron el mismo avión de ida y vuelta. DPA

El adolescente, de 13 años, se mostró entusiasmado durante el partido, mientras compartía con su padre una experiencia que seguramente quedará entre sus recuerdos más especiales. Pero el detalle que llamó la atención no estuvo en las gradas del estadio, sino en el trayecto que realizaron para llegar hasta allí.

De acuerdo con reportes de medios británicos, William y George viajaron juntos en un vuelo comercial de British Airways y también regresaron a Londres en la misma aeronave. La decisión sorprendió porque existe una tradición dentro de la monarquía que busca evitar que los integrantes más importantes de la línea de sucesión compartan un mismo avión.

¿Por qué William y George no deben viajar juntos?

El acuerdo tiene una razón estrictamente preventiva: proteger la continuidad de la Corona. De acuerdo con esta práctica, los miembros de la familia real que ocupan los primeros lugares en la línea de sucesión deben evitar viajar juntos, pues un accidente podría afectar simultáneamente a varios futuros monarcas.

William habría incumplido una tradición de seguridad que busca evitar que los principales integrantes de la línea de sucesión viajen juntos. Grosby

Aunque no se trata de una ley ni de una regla escrita cuyo incumplimiento implique una sanción, históricamente se ha procurado que los herederos viajen por separado, especialmente cuando el sucesor más joven cumple 12 años.

El príncipe William dejó de compartir avión con su padre, el entonces príncipe Carlos, cuando alcanzó esa edad en 1994. Así lo recordó Graham Laurie, expiloto de la reina Isabel II, quien explicó que hasta entonces William había podido viajar con sus padres y su hermano Harry.

En el caso de George, la recomendación ya era aplicable, pues cumplió 13 años en julio de 2026. Por ello, que padre e hijo utilizaran el mismo vuelo de ida y vuelta a Barcelona generó interrogantes sobre la decisión.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si el rey Carlos III autorizó esta excepción.

Carlos III ya había advertido a William sobre los riesgos de viajar con su familia

No sería la primera ocasión en que las decisiones de William relacionadas con los traslados familiares provocan inquietud dentro de la Casa Real.

La decisión del príncipe de Gales recordó las advertencias que Carlos III y la reina Isabel II hicieron anteriormente sobre los viajes familiares en helicóptero. Reuters

En su libro Catherine, the Princess of Wales: The Biography, publicado en 2024, el biógrafo Robert Jobson contó que Carlos III había expresado anteriormente su preocupación por el uso que su hijo hacía del helicóptero para transportar a toda su familia.

Según el autor, el entonces príncipe de Gales no estaba convencido de que fuera prudente que William viajara con Kate Middleton y sus hijos en la misma aeronave. La inquietud también estaba relacionada con un episodio ocurrido en 1967, cuando un accidente aéreo cobró la vida del capitán del vuelo real, aunque ningún integrante de la familia se encontraba a bordo.

Jobson también recordó que Isabel II había manifestado su desacuerdo cuando William decidió trasladar en helicóptero a su familia entre el Palacio de Kensington y Anmer Hall, su residencia en Norfolk.

Estos antecedentes muestran que la seguridad de los integrantes de la línea de sucesión ha sido un asunto especialmente delicado para la monarquía.

Así fue el viaje de William y George que generó polémica

A pesar de la polémica, algunos seguidores de la realeza interpretaron la visita de otra manera. En redes sociales circularon imágenes de William y George preparándose para abordar el avión, lo que generó comentarios positivos porque ambos eligieron un vuelo comercial en lugar de un avión privado.

El príncipe George, de 13 años, acompañó a su padre a Barcelona para disfrutar de un encuentro de la UEFA Champions League. DPA

Algunos usuarios destacaron que el príncipe de Gales viajara como cualquier otro pasajero, mientras otros se sorprendieron de que compartiera aeronave con su hijo mayor.

La tradición tampoco carece de excepciones. En 2014, Isabel II autorizó que William, Kate y George, entonces un bebé, viajaran juntos durante una gira oficial por Australia y Nueva Zelanda. Esto demuestra que el monarca tiene la facultad de permitir determinados traslados.

Por ahora, la escapada de William y George deja una pregunta sobre el equilibrio entre las decisiones personales de la familia y las medidas destinadas a proteger la sucesión.