Príncipe William y Harry están de luto: muere Jessie Webb, su querida niñera

El príncipe William y el príncipe Harry atraviesan un momento de tristeza tras el fallecimiento de Jessie Webb, quien fue una figura importante en sus vidas durante su infancia y los acompañó mientras crecían.

La noticia que enluta a los hermanos fue anunciada por el periodista Robert Jobson, a través de su plataforma The Royal Editor.

Fallece Jessie Webb, niñera del príncipe William y el príncipe Harry

De acuerdo con la información compartida, Jessie Webb llegó a la familia real británica cuando William tenía alrededor de siete años, por lo que acompañó a ambos hermanos durante una etapa muy importante de sus vidas.

Desde pequeños, los príncipes desarrollaron un cariño especial hacia ella, un vínculo que habría sido especialmente significativo para William, quien mantuvo una estrecha relación con su niñera incluso después de crecer.

Jessie Webb acompañó a los príncipes en eventos especiales

La cercanía de Jessie Webb con la familia real también quedó reflejada en diferentes acontecimientos importantes.

Entre ellos, el bautizo del príncipe George, primer hijo del príncipe William y Catherine, princesa de Gales, celebrado en octubre de 2013.

Asimismo, Jessie fue invitada a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, que tuvo lugar el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, Reino Unido. La ceremonia fue transmitida por televisión y seguida por millones de espectadores.

Estos momentos especiales muestran el cariño que los príncipes mantenían hacia Jessie Webb, quien los cuidó durante su infancia y formó parte de sus recuerdos familiares.

El cariño especial de William hacia Jessie Webb

Jessie Webb, quien tenía 71 años, incluso salió de su retiro para cuidar al príncipe George, el primer hijo de William y Catherine, un gesto que reforzó aún más el vínculo que mantenía con la familia.

Su fallecimiento representa una pérdida importante para los hermanos, quienes compartieron con ella una etapa fundamental de sus vidas.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la despedida de Jessie Webb, su recuerdo permanece ligado a la infancia de los príncipes y al cariño que le tuvieron durante años.

Michael Middleton y la niñera Jessie Webb (derecha) salen de la Capilla Real del Palacio de St. James en el centro de Londres tras el bautizo del príncipe George de Cambridge (2013). AFP PHOTO/POOL/JOHN STILLWELL JOHN STILLWELL / POOL / AFP / GROSBYGROUP.COM

En la actualidad, William y Harry continúan distanciados, luego de que el duque de Sussex y Meghan Markle decidieran abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real y mudarse a Estados Unidos.