Robert Pattinson ya tiene una nueva misión: convertirse en el próximo James Bond. Su elección para interpretar al famoso agente secreto británico no solo generó comentarios entre los seguidores de la franquicia, también llamó la atención del príncipe Harry, quien dio su visto bueno al fichaje y aseguró que espera que el personaje quede en buenas manos.

Durante una aparición en el programa This Morning, de la televisión británica, el duque de Sussex fue cuestionado sobre la elección del protagonista de The Batman para tomar el lugar que dejó Daniel Craig. Su respuesta fue breve, pero dejó ver que está de acuerdo con la decisión de los responsables de la saga.

Creo que es una buena idea. No puedo esperar para verla, comentó Harry al hablar sobre Pattinson como el nuevo 007.

La conversación también llevó al príncipe a elegir entre dos de las franquicias de acción más conocidas del cine: James Bond y Mission: Impossible, protagonizada por Tom Cruise. Sin pensarlo demasiado, Harry se inclinó por el agente británico.

James Bond, sin duda. Quiero asegurarme de que quede en buenas manos, dijo durante la entrevista.

Robert Pattinson toma el lugar de Daniel Craig como James Bond

El anuncio del nuevo James Bond se hizo oficial el pasado 16 de noviembre, cuando Amazon MGM Studios confirmó que Robert Pattinson encabezará la próxima película de la franquicia.

Con este nombramiento, el actor británico asumirá uno de los personajes más conocidos del cine y continuará el legado de intérpretes como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quien se despidió del papel con No Time to Die, estrenada en 2021.

La siguiente entrega todavía no tiene título oficial, pero ya cuenta con parte de su equipo creativo. Denis Villeneuve, director de Dune y Arrival, estará detrás de las cámaras, mientras que Steven Knight, creador de Peaky Blinders, se encargará del guion.

El anuncio del nuevo James Bond se hizo oficial el pasado 16 de noviembre Mezcalent

La producción estará a cargo de Amazon MGM Studios, con Amy Pascal y David Heyman como productores y Tanya Lapointe como productora ejecutiva.

Aunque todavía no se conoce una fecha exacta de estreno, los reportes de la industria apuntan a 2028 como el año previsto para el regreso del agente 007 a la pantalla grande. Tampoco se han revelado detalles de la historia ni los nombres del resto del elenco.

La producción estará a cargo de Amazon MGM Studios, con Amy Pascal y David Heyman como productores y Tanya Lapointe como productora ejecutiva. X @007

Para Pattinson, conocido también por su participación en Harry Potter y el cáliz de fuego, la saga Crepúsculo y The Batman, el papel representa un nuevo paso en su carrera. Tras darse a conocer la noticia, el actor expresó que interpretar a James Bond es un sueño hecho realidad y agradeció la confianza del equipo detrás de la película.

La familia real británica también recibió al nuevo 007

La reacción de Harry no fue el único gesto relacionado con la Casa Real. La cuenta oficial de la familia real británica en X también se pronunció sobre el nombramiento del actor con un mensaje que hizo referencia directa al universo de James Bond.

Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond, publicó la institución.

La frase retoma uno de los elementos más reconocidos de las películas del agente, quien trabaja para el Servicio Secreto británico. Además, el mensaje conecta al personaje con el reinado de Carlos III, actual monarca del Reino Unido.

Harry habla de su regreso al Reino Unido

En la misma entrevista, el príncipe también habló sobre su regreso al país junto a Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet. La familia vive en California desde 2020, cuando Harry y su esposa se apartaron de sus funciones como miembros activos de la familia real.

El duque reconoció que volver a territorio británico le resulta familiar y que extrañaba algunos aspectos de la vida en su país, incluido el clima de invierno.

Es genial estar de vuelta en casa, comentó.

En la misma entrevista, el príncipe también habló sobre su regreso al país junto a Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet. AFP

También explicó que vivir fuera del Reino Unido le permitió observar su país desde otra perspectiva, aunque dejó claro que sigue considerándolo su hogar.

Londres y el Reino Unido son mi hogar, expresó.

Mientras Harry disfruta de su regreso y comparte su opinión sobre el futuro de James Bond, Robert Pattinson se prepara para asumir el reto de convertirse en el nuevo rostro del agente 007. Ahora queda esperar a conocer los primeros detalles de una película que marcará el inicio de una nueva etapa para la franquicia.