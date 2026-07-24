¿Dónde está Sarah Ferguson? Descubren su paradero tras sufrir una terrible pérdida

Sarah Ferguson atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida. Alejada del foco mediático, después de abandonar Royal Lodge junto a su exesposo, Andrew Mountbatten-Windsor y tras la polémica sobre Jeffrey Epstein, la exduquesa de York habría encontrado refugio en el lugar menos pensado.

¿Dónde está Sarah Ferguson tras abandonar Royal Lodge?

Allí, según informaciones publicadas por la prensa británica, pasó parte de los últimos meses acompañada por una de las personas que durante décadas permaneció a su lado, su antiguo novio y amigo cercano Paddy McNally en Suiza.

La exduquesa de York enfrentó recientemente la muerte de su antiguo amor, Paddy McNally. IG

La noticia sobre el paradero de Sarah cobró especial relevancia esta semana debido a la muerte del empresario y expiloto de carreras, quien falleció a los 88 años después de una larga enfermedad. Su partida ocurrió apenas dos meses después de la inesperada muerte de su hijo Sean, una doble pérdida que habría marcado profundamente a su familia.

De acuerdo con The Sun, McNally habría abierto las puertas de su lujoso chalet, Les Gais Lutins, ubicado en Verbier, para que Sarah pudiera instalarse allí después de dejar la residencia que compartía con Andrés.

La propiedad, cuyo valor se estima en alrededor de 15 millones de libras, se convirtió presuntamente en un refugio para la exduquesa durante un periodo especialmente complicado de su vida.

¿Cuál era la relación de Paddy McNally y Sarah Ferguson?

La relación entre Sarah y Paddy se remonta a principios de los años ochenta. Ambos mantuvieron un romance durante aproximadamente tres años, entre 1982 y 1985, antes de que ella conociera al entonces príncipe Andrés.

Sarah Ferguson se habría alejado del foco público en medio de una etapa personal especialmente difícil. IG

Aunque su historia de amor no llegó a convertirse en un matrimonio, el vínculo entre ambos sobrevivió al paso del tiempo y se transformó en una amistad profunda. McNally, quien era 22 años mayor que Sarah, fue una figura importante en su juventud.

Según declaraciones que la propia Ferguson habría realizado y que fueron recogidas en el libro Entitled, el empresario representó para ella una especie de figura paterna y una persona a la que recurría cuando necesitaba consejos.

Su cercanía habría sido especialmente importante durante los últimos meses. Una fuente citada por la prensa británica aseguró que Paddy nunca dejó de apoyar a Sarah y que, cuando ella atravesaba una situación vulnerable, le ofreció un lugar seguro donde permanecer.

La exduquesa de York enfrentó recientemente la muerte de su antiguo amor, Paddy McNally. Grosby

Verbier, además, no es un destino desconocido para la exduquesa. Sarah conoce la estación alpina desde que era niña debido a su afición por el esquí y, durante diferentes etapas de su vida, pasó temporadas allí junto a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia.

¿Por qué escapó Sarah Ferguson?

El supuesto refugio de Sarah llega en un momento especialmente delicado para ella. En los últimos meses, la exduquesa ha reducido considerablemente sus apariciones públicas después de que resurgieran cuestionamientos sobre su relación de amistad con Jeffrey Epstein.

La vida de Sarah Ferguson atraviesa una nueva etapa marcada por cambios, pérdidas y gran presión mediática. IG

La situación aumentó la presión sobre su vida personal y contribuyó a que mantenga un perfil mucho más discreto. A esto se suma la transformación de su situación familiar.

Tras la salida de Andrés de Royal Lodge, Sarah también habría tenido que abandonar la residencia, mientras su exmarido permanece apartado de la vida pública. La exduquesa, por su parte, habría buscado distintos lugares para permanecer alejada de la atención mediática.

Antes de refugiarse presuntamente en Verbier, Sarah fue vista en otros destinos europeos y también habría pasado una temporada en una clínica especializada en Suiza. Ahora, tras la muerte de Paddy McNally, su paradero vuelve a quedar en duda.