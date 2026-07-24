¡La parodia está de regreso! "Spaceballs: The New One" llega con Mel Brooks a la Comic-Con

La galaxia volvió a ponerse de cabeza en la Comic-Con de San Diego. A casi 40 años del estreno de Spaceballs, la famosa parodia de Star Wars creada por Mel Brooks está de regreso con una nueva película que busca repetir el humor que convirtió a la cinta original en una producción de culto.

El equipo de Spaceballs: The New One aterrizó este viernes en uno de los eventos más importantes de la cultura pop y, aunque Mel Brooks no estuvo físicamente en el escenario principal, sí encontró la manera de hacerse presente.

El cineasta, quien recientemente cumplió 100 años, envió un video especialmente grabado para los asistentes que esperaban en el Hall H, la sala más grande y codiciada de la Comic-Con.

Fiel a su estilo, Brooks aprovechó para bromear con los fans que habían pasado horas haciendo fila para conseguir un lugar en el panel.

Sé que ustedes llevan mucho tiempo en fila, quizás incluso días, y quiero preguntar ¿por qué?, comentó entre risas.

Después agregó: "Cuando tenía la edad de ustedes, un viernes yo hacía algo llamado trabajar".

"Spaceballs" vuelve casi 40 años después

La primera película de Spaceballs, conocida en algunos países como SOS Hay un loco suelto en el espacio, llegó a los cines en 1987, justo cuando la franquicia de Star Wars dominaba la cultura popular.

Mel Brooks estuvo detrás de la dirección y también formó parte del elenco junto a figuras como John Candy, Rick Moranis, Bill Pullman y Daphne Zuniga.

Con el paso de los años, la cinta se convirtió en una película de culto y logró construir una base de seguidores que todavía recuerda sus personajes y sus bromas sobre el universo creado por George Lucas.

Por eso, el regreso de la franquicia generó emoción entre los asistentes a la Comic-Con.

Todos en esta audiencia han mantenido 'Spaceballs' viva durante todos estos años, reconoció Brooks en su mensaje.

Y, fiel a su particular sentido del humor, cerró con una frase que provocó aplausos y risas: "Así que del fondo de mi corazón quiero decir: ¡Gracias, nerds!".

US actors Keke Palmer and Lewis Pullman attend Spaceballs: The New One panel during Comic Con International in San Diego on July 24, 2026. (Photo by Chris DELMAS / AFP) AFP

Rick Moranis regresa como Lord Casco Oscuro

Uno de los momentos más esperados del panel fue la aparición de Rick Moranis, quien volverá a interpretar a Lord Casco Oscuro.

El actor llevaba alrededor de 30 años alejado de las grandes producciones de Hollywood, por lo que su regreso a la pantalla grande fue recibido con una ovación de pie por parte del público reunido en el Hall H.

Moranis también aprovechó la ocasión para contar una divertida anécdota sobre el tiempo que pasó desde que comenzó a hablar con Mel Brooks sobre una posible secuela.

Comencé a hablar con Mel sobre una secuela en 1989, y seguimos hablando sobre eso. ¡Yo no estaba retirado, estaba apenas negociando!, bromeó el actor.

Su regreso es, sin duda, uno de los principales atractivos de Spaceballs: The New One, una película que pretende conectar con quienes crecieron viendo la cinta original, pero también presentar la historia a una nueva generación.

Nuevas caras se suman a la película

El panel de la Comic-Con también contó con la presencia de Daphne Zuniga, quien regresa al universo de Spaceballs, además de las nuevas estrellas Keke Palmer y Lewis Pullman.

El director Josh Greenbaum, encargado de llevar esta nueva historia a la pantalla, reconoció que asumir una película relacionada con Mel Brooks representa una gran responsabilidad.

Para el cineasta, continuar el legado de una comedia tan querida implica una enorme presión, aunque también destacó la oportunidad de trabajar directamente con Brooks, quien además de participar en la producción volvió a aparecer frente a las cámaras.

(L-R) Canadian actor Rick Moranis and US actors Daphne Zuniga, Keke Palmer and Lewis Pullman attend Spaceballs: The New One panel during Comic Con International in San Diego on July 24, 2026. (Photo by Chris DELMAS / AFP) AFP

La nueva película llegará a los cines en abril de 2027, casi cuatro décadas después del estreno de la cinta original.

Por ahora, el regreso de Spaceballs ya consiguió uno de sus primeros objetivos: reunir nuevamente a sus protagonistas y hacer que los fans de la comedia vuelvan a mirar hacia una galaxia muy, muy lejana, pero esta vez con el humor de Mel Brooks como protagonista.

La Comic-Con de San Diego continuará hasta el domingo 26 de julio, por lo que todavía podrían surgir más detalles sobre una de las películas que promete convertirse en uno de los regresos más comentados de la cultura pop.