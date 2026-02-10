¿Quién es Sarah Ferguson, exesposa del expríncipe Andrés y amiga de Jeffrey Epstein?

Sarah Ferguson, exduquesa de York y exesposa del expríncipe Andrés, volvió al centro del debate público tras la difusión de correos electrónicos incorporados a expedientes judiciales relacionados con el caso Jeffrey Epstein, documentos que reactivaron el escrutinio sobre su cercanía con el financiero estadounidense.

Aunque el divorcio se formalizó en 1996, Ferguson mantuvo durante años una relación cercana con Andrés, así como una presencia constante en el entorno de la familia real, particularmente en la crianza de sus hijas y en espacios residenciales vinculados a la Corona.

Autora publicada, promotora de iniciativas benéficas y figura recurrente en medios, Ferguson ha atravesado distintas etapas de respaldo institucional, dificultades económicas, diagnósticos médicos y controversias públicas que hoy configuran su imagen ante la opinión pública.

La figura de Sarah Ferguson volvió al debate público tras la filtración de documentos. Captura de pantalla de Instagram (Foto: sarahferguson15)

Quién es Sarah Ferguson y cómo llegó a la familia real

Sarah Margaret Ferguson nació en Londres en 1959, dentro de una familia aristocrática vinculada a círculos cercanos a la realeza. De acuerdo con reconstrucciones biográficas, conoció al expríncipe Andrés desde la infancia en ambientes relacionados con el polo, un deporte compartido por ambas familias.

Ese contacto temprano permitió que, años después, el reencuentro no resultara ajeno ni forzado dentro del protocolo social británico.

La princesa Diana jugó un papel relevante en el acercamiento formal entre ambos en la década de los ochenta. Amiga cercana de Ferguson desde la adolescencia, fue quien facilitó su presencia en reuniones sociales donde coincidió con Andrés. Ese vínculo derivó rápidamente en una relación sentimental que, para la opinión pública de la época, representó una imagen menos rígida de la monarquía.

Así ha sido la vida de Sarah Ferguson: divorcio real, controversias y el caso Epstein. Captura de pantalla de Instagram (Foto: prattprattpratt)

El matrimonio con el príncipe Andrés y el divorcio de los duques de York

Sarah Ferguson y Andrés contrajeron matrimonio en 1986 y recibieron los títulos de duques de York. La pareja tuvo dos hijas: la princesa Beatriz, nacida en 1988, y la princesa Eugenia, en 1990. Durante los primeros años, el matrimonio fue presentado como una unión cercana y relajada frente al resto de la familia real.

Sin embargo, la dinámica se deterioró con rapidez. Las obligaciones militares de Andrés implicaban ausencias prolongadas, situación que Ferguson ha señalado como uno de los factores centrales del desgaste. La separación se anunció en 1992 y el divorcio se formalizó en 1996, permitiéndole a ella desarrollar una carrera independiente fuera de las restricciones del protocolo real.

La exduquesa de York mantuvo una relación cercana con Andrés incluso tras el divorcio. (Foto: Grosby Group)

Vida después del divorcio: cercanía con Andrés y exposición pública

A diferencia de otras separaciones dentro de la realeza, el vínculo entre Ferguson y Andrés no se rompió del todo. Ambos continuaron compartiendo espacios familiares y mantuvieron una relación cercana por la crianza de sus hijas. Durante años, incluso residieron en la misma propiedad en Windsor.

Ese contacto permanente contribuyó a que Ferguson siguiera asociada públicamente a Andrés, incluso cuando él comenzó a enfrentar cuestionamientos más severos por su relación con Jeffrey Epstein.

Mientras tanto, ella desarrolló una carrera mediática marcada por apariciones públicas, problemas financieros documentados y episodios que dañaron su reputación, como el escándalo de 2010 por presuntas gestiones de acceso a cambio de dinero.

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes envió una carta formal al ex príncipe Andrés pidiéndole testificar. | Grosby

Carrera editorial, filantropía y problemas de salud

Ferguson ha construido una trayectoria como autora con más de 60 libros publicados, principalmente de literatura infantil, además de memorias y ensayos históricos. También fundó y promovió organizaciones benéficas enfocadas en la infancia y la educación, aunque algunas de estas iniciativas perdieron respaldo con el paso del tiempo.

En el plano personal, enfrentó diagnósticos de cáncer de mama en 2023 y cáncer de piel en 2024, tratamientos que coincidieron con una etapa de bajo perfil público. En diversas entrevistas ha reconocido la influencia que tuvo la reina Isabel II en su vida, a quien describió como una figura de apoyo incluso después del divorcio, un respaldo poco común dentro de la estructura real.

Ferguson ha sido señalada por su cercanía con Jeffrey Epstein, según correos difundidos. Captura de pantalla de Instagram (Foto: sarahferguson15)

Sarah Ferguson, los correos y su relación con Jeffrey Epstein

El punto más controvertido en la historia reciente de Sarah Ferguson es su vínculo con Jeffrey Epstein. Documentos judiciales y correos electrónicos difundidos entre 2025 y 2026 revelaron intercambios amistosos con el financiero después de su condena de 2008. Algunos mensajes, según los expedientes, incluían solicitudes de apoyo económico y expresiones que generaron indignación pública.

Los correos electrónicos revelan una relación cercana, constante y de confianza entre Sarah Ferguson y Jeffrey Epstein. No se trataba de mensajes esporádicos o meramente protocolarios, sino de intercambios con tono afectuoso, personal y, en algunos casos, financiero.

En uno de los correos más citados, Ferguson le solicita dinero directamente a Epstein, pidiéndole entre 50 mil y 100 mil dólares para cubrir gastos personales y deudas que, según el mensaje, ya la estaban rebasando.

El video también señala que Ferguson agradeció a Epstein ayudas económicas anteriores, incluyendo un pago documentado de alrededor de 15 mil libras esterlinas, entregado cuando ella atravesaba una crisis financiera severa tras el divorcio. Esa ayuda se habría dado cuando Epstein ya enfrentaba consecuencias legales.

Otro punto que se subraya es que, tras conceder una entrevista en la que Ferguson se deslindó públicamente de Epstein y ofreció disculpas a las víctimas, los correos muestran un cambio abrupto de postura. En mensajes posteriores, ella se retracta, le pide perdón por haber hablado en su contra y lo describe como un “amigo generoso, leal e inquebrantable”, asegurando que sus declaraciones públicas no reflejaban lo que realmente sentía.

Aunque no enfrenta cargos legales, el caso ha consolidado una percepción crítica sobre su cercanía con Epstein y su papel dentro del círculo social que rodeó al financiero.