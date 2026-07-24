Guillermo Del Toro reúne al elenco de El Laberinto del Fauno en la Comic-Con 20 años después

Guillermo del Toro desató la ovación de los asistentes en la San Diego Comic-Con 2026 al conmemorar el vigésimo aniversario de El Laberinto del Fauno. El director mexicano encabezó un panel exclusivo este viernes 24 de julio para celebrar el legado de la cinta. Durante el evento, el realizador lanzó una fuerte crítica contra la automatización en la industria cinematográfica.

El aclamado cineasta aprovechó los reflectores internacionales para anunciar el relanzamiento en formato 3D de esta obra maestra del cine fantástico contemporáneo. Frente a miles de fanáticos, el tapatío confirmó que su equipo de producción rechazó completamente cualquier herramienta digital de generación automática. La postura del director reafirma su compromiso histórico con los efectos prácticos y el trabajo puramente artesanal.

Guillermo Del Toro junto al elenco de El Laberinto del Fauno. AFP

El reencuentro del elenco original en San Diego

La convención estadounidense sirvió como escenario principal para reunir a las figuras centrales que dieron vida a esta exitosa producción en 2006. El actor Doug Jones, famoso por interpretar a la icónica criatura protagonista y al Hombre Pálido, acompañó al director en el escenario. La actriz española Ivana Baquero, quien encarnó a la joven Ofelia, también deslumbró con su presencia en el panel.

El equipo creativo detrás de la cámara contó con la representación directa del aclamado director de fotografía Guillermo Navarro. Los invitados compartieron anécdotas exclusivas sobre los intensos meses de filmación y desglosaron la construcción visual de este universo oscuro. El conversatorio abordó el impacto cultural que logró el largometraje tras conquistar la taquilla mundial y múltiples galardones.

El elenco de El Laberinto del Fauno en la San Diego Comic-Con 2026. AFP

Los panelistas recordaron las dificultades técnicas que enfrentaron para materializar los monstruos y los complejos escenarios ambientados en la posguerra española. Guillermo Del Toro destacó el esfuerzo humano detrás de cada plano y la dedicación absoluta del equipo técnico. La audiencia escuchó atenta los detalles sobre cómo esta película logró consolidarse como un referente absoluto a nivel internacional.

Un rechazo categórico a la Inteligencia Artificial

El momento más polémico del evento llegó cuando el ganador del Oscar abordó el uso de nuevas tecnologías en Hollywood. Guillermo del Toro aseguró tajantemente que no usó "absolutamente ningún maldito IA" en la conversión tridimensional de El Laberinto del Fauno. Sus palabras desataron los aplausos de una multitud preocupada por la actual deshumanización del entretenimiento comercial.

El realizador defendió fervientemente el proceso tradicional de creación y la intervención humana milimétrica en cada fotograma. "Lo que estamos protegiendo es la belleza y el poder redentor del arte", sentenció el cineasta desde el estrado. El director detalló que el debate no se limita a pelear por puestos de trabajo, sino a salvaguardar un linaje artístico completo.

Guillermo Del Toro condenó el uso de la IA en el cine. AFP

El creador advirtió sobre los terribles peligros de alejar a las nuevas generaciones de la práctica y el aprendizaje de su propio oficio. Según su visión, impedir que los jóvenes dominen estas herramientas manuales significa borrar el resto de la historia de este medio audiovisual. Su postura exige defender la esencia del cine frente a la inmediatez de los algoritmos computacionales.

Para finalizar su intervención, el director mexicano reiteró su preferencia por el trabajo minucioso y la inversión de tiempo real en sus futuros proyectos. "Elegí lo bueno. Tienes que invertir tiempo. Tienes que hacer cada elemento a mano", concluyó ante el auditorio. El cineasta remató afirmando que la profundidad visual de este próximo relanzamiento en 3D requirió exclusivamente de decisiones humanas.