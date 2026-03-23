La rara reaparición del expríncipe Andrés tras su arresto ligado al caso Epstein

El expríncipe Andrés, duque de York y hermano menor del rey Carlos III, fue captado por primera vez en público luego de varias semanas fuera del foco mediático tras su arresto en febrero, ligado al caso de Jeffrey Epstein.

La reaparición ocurrió en los terrenos de la finca Sandringham, en Inglaterra, paseando a sus perros, según fotografías obtenidas por People.

El expríncipe Andrés hizo una rara aparición, vestido de manera informal con una sudadera con capucha durante su paseo con las mascotas y un guardaespaldas.

Se trata de la primera vez que el exduque de York es visto tras su arresto ocurrido el mismo día de su cumpleaños número 66. Desde entonces, había mantenido un perfil bajo.

Arresto vinculado al caso Epstein

Reportes señalan que su arresto estuvo vinculado a una investigación por presuntamente haber compartido información confidencial del gobierno británico a Jeffrey Epstein, quien murió por suicidio en una celda de una cárcel de Manhattan en agosto de 2019, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

El día del arresto de Andrés, el subcomisario de la policía de Thames Valley, Oliver Wright, declaró:

Tras una evaluación exhaustiva, ahora hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas. Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso, y daremos actualizaciones en el momento oportuno”.

Desde aquel entonces, el expríncipe se ha mantenido discreto y no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Fue puesto en libertad a las pocas horas de su arresto.

Sin funciones reales

Al exduque de York le retiraron los títulos reales en octubre del 2025, en medio de sus continuas relaciones con Epstein y acusaciones de abuso sexual infantil.

“En conversación con el Rey y mi familia tanto inmediata como extendida, hemos concluido que las continuas acusaciones en mi contra distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real”, declaró Andrew en un comunicado de octubre de 2025 compartido con Us Weekly.

La declaración de Andrés continuó en ese momento: “Con el acuerdo de Su Majestad, consideramos que ahora debo ir un paso más allá. Por lo tanto, dejaré de usar mi título y los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho anteriormente, niego categóricamente las acusaciones en mi contra”.

Además, el expríncipe fue acusado de agresión sexual por la ya fallecida Virginia Giuffre, quien afirmó que un socio de Epstein los había puesto en contacto. Andrew negó las acusaciones antes de llegar a un acuerdo extrajudicial con Giuffre por una suma no revelada.

Andrés siempre ha negado las acusaciones hechas por Giuffre.

El hijo favorito de la reina Isabel II

El Príncipe Andrés nació el 19 de febrero de 1960 y es el tercer hijo de la Reina Isabel II y del Príncipe Felipe. Durante muchos años fue una figura destacada dentro de la familia real británica. Sirvió como piloto de helicópteros en la Royal Navy y participó en la Guerra de las Malvinas, lo que contribuyó a construir una imagen pública de servicio y valentía.

En cuanto a su vida personal, se casó con Sarah Ferguson en 1986, con quien tuvo dos hijas: Princesa Beatriz y Princesa Eugenia. Aunque la pareja se divorció en 1996, han mantenido una relación cercana a lo largo de los años.

Respecto a la idea de que era el “favorito” de la reina, es algo que se ha repetido mucho en medios y biografías, aunque nunca fue confirmado oficialmente por la propia monarca. Sin embargo, varios factores alimentaron esa percepción. Andrés nació después de que su madre ya se había convertido en reina, lo que significó que ella pudo dedicarle más tiempo en comparación con sus hijos mayores, como Carlos III, quien creció mientras ella asumía responsabilidades de Estado. Además, se decía que tenían una relación especialmente cercana y que la reina tendía a protegerlo, incluso en momentos complicados.

La reina Isabel lo apoyó incluso cuando se vio envuelto en el escándalo de Jeffrey Epstein en 2019 y “se apartó de los deberes reales para el futuro previsible”.

En octubre de 2021, se afirmó que la monarca tenía intención de gastar millones de libras en financiar de forma privada la defensa de su hijo contra las acusaciones de abuso sexual que presentó Virginia Giuffre, víctima de Epstein.

También señaló su apoyo a su hijo caído en desgracia cuando llegó junto a él al funeral del príncipe Felipe en marzo de 2021.

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