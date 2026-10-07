¿Están juntos? Renata Notni por fin responde a las sospechas de un noviazgo con Alejandro Speitzer

Las imágenes de Renata Notni y Alejandro Speitzer juntos en distintos destinos comenzaron a despertar sospechas entre sus seguidores. Después de coincidir en viajes y compromisos con marcas, las preguntas sobre un posible romance entre los actores no tardaron en aparecer. Ahora, la actriz decidió aclarar qué tipo de relación mantiene realmente con Speitzer.

Renata Notni aclara qué relación tiene con Alejandro Speitzer

Durante un encuentro con la prensa, Renata fue cuestionada directamente sobre la cercanía que ha mostrado con el protagonista de Oscuro deseo. Lejos de alimentar las especulaciones, la actriz explicó que entre ellos existe una amistad y una relación profesional que les ha permitido compartir algunos viajes.

La actriz aseguró que Alejandro Speitzer es uno de sus grandes amigos y que también coinciden constantemente por compromisos profesionales. IG alejandrospeitzer

Nos reímos mucho. Alex es un gran amigo. Trabajamos con muchas marcas juntos y pues ahora nos tocó irnos a dos viajes increíbles”, explicó Notni.

La actriz hizo referencia específicamente a los recientes encuentros que tuvieron en Monza, Italia, donde asistieron al Gran Premio de Fórmula 1, y posteriormente en Nueva York, como parte de un viaje relacionado con Bulgari.

Renata y Alejandro estuvieron juntos en Monza, Italia, durante el Gran Premio de Fórmula 1, luego viajaron a Nueva York como parte de un compromiso con Bulgari y volvieron a llamar la atención por su cercanía. IG alejandrospeitzer

Fuimos a la Fórmula 1 en Monza, y luego a Nueva York con Bulgari. Les digo, trabajamos con muchas marcas juntos y nos dio mucha risa, pero somos grandes amigos”, añadió.

Con estas declaraciones, Renata puso freno a las versiones que apuntaban a que los viajes y las fotografías compartidas podían ser señales de una nueva relación sentimental. Por ahora, todo parece indicar que la complicidad que muestran frente a las cámaras corresponde solo a una amistad.

La actriz puso los rumores en perspectiva y confirmó que entre ella y Alejandro Speitzer existe una amistad, no un noviazgo. IG rennotni

¿Renata Notni está abierta a volver a enamorarse?

La aclaración sobre Alejandro Speitzer llega meses después de que Renata confirmara el final de su relación con Diego Boneta, con quien estuvo durante aproximadamente cinco años.

Aunque actualmente disfruta de su soltería, la actriz no cerró por completo la posibilidad de que el amor vuelva a aparecer en su vida. Eso sí, dejó claro que por el momento sus prioridades están en otro lugar.

Uno nunca sabe, pero ahora sí, estoy enfocada en mi trabajo, disfrutando todo lo que viene”, comentó ante los medios.

Aunque actualmente está soltera, Renata Notni no descarta volver a enamorarse, pero asegura que por ahora está concentrada en su carrera. IG rennotni

Notni también explicó que ha estado concentrada en sus proyectos y a la espera de nuevas oportunidades profesionales. Así, por ahora, parece estar disfrutando esta etapa sin presiones y permitiéndose descubrir qué viene para ella tanto en el terreno laboral como personal.

Renata Notni habla de su relación actual con Diego Boneta

Durante el mismo encuentro, la actriz fue cuestionada nuevamente sobre Diego Boneta y sobre la relación que mantienen actualmente después de poner fin a su noviazgo. Renata fue breve al describir el vínculo que existe entre ambos:

Mi relación con él es de cordialidad”.

La actriz aseguró que actualmente mantiene una relación de cordialidad con Diego Boneta, aunque reconoció que ya no tienen la misma cercanía de antes. Foto de IG rennotni

Después de cinco años juntos, la actriz dejó entrever que ambos han tomado caminos diferentes y que, aunque existe respeto entre ellos, su relación ya no es la misma que durante su noviazgo.

De hecho, Notni dejó claro que no tiene intención de continuar hablando públicamente de una historia que considera parte del pasado.

Ese creo que ya es tema pasado, hay que darle carpetazo. Lo que se tuvo que decir ya se dijo”, afirmó.

Así, mientras los rumores sobre un posible romance con Alejandro Speitzer quedan descartados por la propia actriz, Renata Notni ha elegido mantener abierta la posibilidad de enamorarse nuevamente, pero sin apresurar nada.