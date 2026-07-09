¿Indirecta para Renata Notni? Diego Boneta lanza contundente mensaje sobre su separación

Las recientes declaraciones de Renata Notni sobre el cariño que todavía siente por la familia de Diego Boneta volvieron a poner a la expareja en el centro de la conversación. Ahora fue el actor quien respondió a los comentarios y aprovechó para dejar clara su postura sobre la ruptura.

Durante un encuentro con la prensa, Boneta fue cuestionado sobre las palabras de la actriz. Sin rodeos, explicó que para él el tema ya está cerrado y que no tiene intención de seguir hablando de una relación que terminó hace tiempo.

Ya todo lo que tengo que comentar al tema ya lo he comentado. Con mucho gusto platicar de otras cosas, pero no hay nada más que tenga que agregar con ese tema, dijo el actor.

Con esa respuesta dejó claro que no busca alimentar rumores ni abrir nuevamente una conversación que, desde su perspectiva, ya terminó.

La revelación de Diego Boneta tras su ruptura con Renata Notni

Aunque evitó profundizar en la separación, Diego Boneta sí compartió cómo se siente actualmente al recordar esa etapa de su vida.

Al preguntarle si, al igual que Renata Notni, ya había dejado atrás la ruptura, respondió con una frase que rápidamente llamó la atención.

Como se los dije la vez pasada, nada, me da más paz el saber que tomé la decisión correcta y le deseo todo lo mejor y démosle la vuelta a esto.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una postura definitiva respecto al fin de la relación. Sin entrar en polémicas ni señalar responsables, el actor aseguró que hoy se siente tranquilo con la decisión que tomó y que únicamente desea que ambos sigan adelante.

Renata Notni junto a Diego Boneta. Foto de IG

La frase también fue vista por algunos seguidores como una posible indirecta, aunque Boneta nunca mencionó que estuviera respondiendo a Renata de esa manera.

Diego Boneta asegura que la ruptura terminó en buenos términos

Otro de los temas que surgió durante la conversación con los medios fue el cariño que Renata Notni expresó recientemente hacia la familia del actor.

Lejos de mostrar incomodidad, Diego respondió que ese afecto sigue siendo recíproco.

Nosotros también. O sea, como se los dije, ya se los he dicho varias veces, todo acabó de una manera muy, muy linda, con mucho cariño, con mucho respeto y me quedo con eso.

Con esas palabras volvió a insistir en que la historia entre ambos terminó sin conflictos públicos y que prefiere quedarse con los buenos momentos que compartieron durante varios años.

Diego Boneta IG

Una de las parejas más queridas del espectáculo

Diego Boneta y Renata Notni mantuvieron una relación que rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público. Aunque ambos procuraban mantener su vida privada lejos de los reflectores, en distintas ocasiones aparecieron juntos en eventos, viajes y publicaciones en redes sociales.

Su noviazgo estuvo marcado por la discreción, pero también por las muestras de cariño que compartían cuando decidían abrir una pequeña ventana a su vida personal.

Con el paso del tiempo, Renata también desarrolló una relación cercana con la familia de Boneta, un vínculo que recientemente recordó durante una entrevista y que dio pie a las nuevas preguntas dirigidas al actor.

Renata Notni también habló con cariño de su expareja

Las declaraciones de Diego Boneta llegan después de que Renata Notni asegurara que guarda un gran afecto por la familia del actor, dejando entrever que, pese a la separación, conserva buenos recuerdos de esa etapa.

Esa confesión despertó el interés de los medios, que buscaron conocer la reacción del protagonista de cine y televisión.

Boneta agradeció esas palabras y respondió en el mismo tono, reiterando que el respeto sigue presente y que no existe ningún conflicto entre ellos.

Diego Boneta confirmó el fin de su relación con Renata Notni. IG

Diego Boneta quiere dejar el tema atrás

A pesar del interés que sigue despertando su vida sentimental, Diego Boneta dejó claro que no piensa seguir hablando de la ruptura con Renata Notni.

El actor aseguró que ya expresó todo lo que tenía que decir y que ahora quiere concentrarse en los proyectos que vienen para su carrera.