Renata Notni y Alejandro Speitzer presumen fotos junto a Leclerc tras rumores de romance

Renata Notni y Alejandro Speitzer sorprendieron al aparecer juntos en varias fotografías tomadas durante su viaje a Italia. Una de las imágenes que más llamó la atención fue la que se tomaron con Charles Leclerc, piloto de Ferrari, durante el Gran Premio de Italia 2026.

La convivencia entre los actores mexicanos despertó especulaciones sobre un supuesto romance, especialmente después de que ambos publicaron algunos momentos de su estancia en Monza. Sin embargo, hasta ahora ninguno ha confirmado que entre ellos exista una relación más allá de la amistad.

Instagram: scuderiaferrari

Renata Notni y Alejandro Speitzer posan con Charles Leclerc

Como parte de su visita al Autódromo Nacional de Monza, Renata Notni y Alejandro Speitzer tuvieron la oportunidad de entrar al paddock y encontrarse con Charles Leclerc.

Los actore Instagram: scuderiaferrari

Desde su cuenta de Instagram, Ferrari compartió una serie de fotografías en las que los intérpretes posan junto al piloto de la escudería italiana. Su presencia en el circuito formó parte de una colaboración con Chivas Regal, marca de whisky de la que Leclerc es embajador.

Más allá de la fotografía con el piloto, las publicaciones de Renata y Alejandro provocaron comentarios por la cercanía que mostraron durante el viaje. Algunos seguidores comenzaron a preguntarse si entre ellos podría existir algo más que una amistad.

Instagram: scuderiaferrari

¿Renata Notni y Alejandro Speitzer tienen un romance?

Aunque las imágenes hicieron crecer los rumores, el viaje de los actores estuvo relacionado con compromisos publicitarios. Ambos acudieron al Gran Premio de Italia como invitados de la marca de bebidas.

Al compartir algunos recuerdos de la experiencia, Renata Notni explicó cuál había sido el motivo de su visita a Monza.

Instagram: Renata Notni

“Pasamos una semana increíble en Monza, viviendo la emoción del Gran Premio y descubriendo mucho más de todo lo que hay detrás del mundo de Chivas Regal”, expresó Renata Notni.

También Alejandro Speitzer publicó fotografías del viaje y señaló que había vivido la experiencia acompañado de amigos, sin hacer alguna referencia a una posible relación sentimental con la actriz.

“Monza fue días con amigos y la emoción del Gran Premio. Una semana para disfrutar y celebrar la maestría en todas sus formas”, escribió Alejandro Speitzer.

Instagram: Alejandro Speitzer

Renata Notni terminó su relación con Diego Boneta

El interés por la vida sentimental de Renata Notni aumentó después de que hace unos meses terminara su noviazgo con Diego Boneta. Los actores estuvieron juntos durante casi cinco años y se convirtieron en una de las parejas mexicanas más conocidas del entretenimiento.

Desde principios de ese año comenzaron a circular versiones sobre un posible distanciamiento. Tiempo después se confirmó que su historia había llegado a su fin, luego de haber iniciado su relación en 2021.

IG

Meses después de la separación, Renata y Diego coincidieron en algunos partidos de la Copa Mundial 2026 celebrados en la Ciudad de México. No obstante, no fueron vistos conviviendo directamente.