“¡Mañana trabajo!” y “¡Ya son las once!”, fueron los gritos que se escucharon en el escenario principal, donde el público hacinado esperaba la salida del acto estelar de la edición 2026 del Corona Capital: The Strokes.

Y se sabe que siempre salen tarde; aquí lo hicieron apenas unos 10 minutos después. Vamos, pudo ser peor, como en Perú y su retraso de 45 minutos. Eran ya 71 mil almas las que se conglomeraban en la Curva del Autódromo Hermanos Rodríguez, deseando que Julian Casablancas y compañía salieran a dar el mejor espectáculo de la jornada; sin embargo, la expectativa pronto se transformó en incertidumbre.

Por suerte sólo quedó en un susto y en cuanto sonaron los primeros acordes del bajo, el grito fue unánime. Last Nite fue el tema con el que arrancaron.

No tardaron en volar las primeras cervezas y, con todo el público brincando emocionado, comenzaron los empujones. La adrenalina se desató con un Julian lúcido en el escenario, cantando cada tema sin parar, sin equivocarse e incluso claro al dirigirse a la audiencia.

Albert Hammond Jr. Daniel Betanzos

“Maldición, esto es muy loco, vale, sigamos con esto”, fue lo único que dijo antes de continuar con The Adults Are Talking. Una canción superaba en intensidad a la otra y el ánimo del público crecía con cada interpretación. Fue, sin duda, el momento de mayor éxtasis del festival, que en su mayoría transcurrió con tranquilidad, como si los asistentes hubieran reservado energías exclusivamente para este cierre.

Julian continuó contundente y preciso en sus ejecuciones, siempre con lentes oscuros y una gabardina pesada y negra, a contraluz, dejándose llevar hacia el micrófono, tomándolo, casi besándolo, casi mordiéndolo.

“Ok, eso fue un gran inicio, eso fue fácil, todo está bien, sigamos”, comentó para dar paso a Soma. Por momentos tomaba breves pausas que se rompían con el golpe de las baquetas del baterista.

Recientemente, el público chileno había recriminado al vocalista por no dar el ancho en su presentación en el país sudamericano, pero en México Casablancas mostró otra actitud y mantuvo un semblante entregado hasta el final

Julian con Fab Moretti en la batería. Daniel Betanzos

A lo largo de toda la actuación, el cantante estuvo bastante bromista con los fans. Camino por todo el escenario cuando pudo tomar la palabra. Dijo que era muy malo para hablar español y pidió a Nikolai que lo hiciera por él y, por supuesto, éste lo logró bastante bien, aunque algo tímido. Alberto Hammond Jr. otro de los consentidos sí estuvo un poco más serio.

Hard to Explain, Automatic Stop y Reptilia fueron parte del set de las rolas viejitas, que obviamente son las que más prendieron. New York City Cops tuvo su momento, así como Going To Babble On y el gran cierre de la primera parte con Take It Or Leave It, la que Albert había vendido como la última rola del grupo en el Corona Capital.

Buenas noches, México, ustedes son muy bonitos... Es todo lo que sé decir", dijo alegre Fab Moretti una vez que regresaron al escenario para tocar You Only Living Once.

El grupo neoyorquino dio el mejor cierre para el Corona Capital Daniel Betanzos

The Strokes terminó con Meet Me in The Bathroom y el cierre definitivo con Ode to the Mets a las 00:40 horas.