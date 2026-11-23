Hailee Steinfeld llevaba varios años sin aparecer como Kate Bishop, aunque la última escena del personaje en Marvel había dejado una pregunta abierta. En The Marvels, Kamala Khan fue a buscar a la arquera para invitarla a formar un equipo. El encuentro duró poco, pero bastó para que los fans se preguntaran cuándo volverían a verlas juntas.

Para quienes conocieron a Kate en Ojo de Halcón, aquella visita también era una oportunidad de verla en una aventura propia. Su historia había comenzado al lado de Clint Barton, quien ya tenía años de experiencia con los Vengadores. Con Kamala, en cambio, podía explorar qué clase de heroína quería ser junto a alguien que también estaba dando sus primeros pasos.

La espera por saber en qué proyecto volvería Kate terminó durante la promoción de una película de Disney. Steinfeld estaba presentando Hechizo: Bienvenidos a Hexe cuando un detalle en el video hizo que la conversación pasara de la cinta animada a Marvel.

Así confirmó Hailee Steinfeld que vuelve en Avengers: Doomsday

En un video publicado en redes sociales, Hailee Steinfeld mostró una silla del mismo estilo que las que Marvel utilizó para presentar al elenco de su próxima película de los Vengadores. La actriz aprovechó el detalle para hacer una broma sobre la producción que estaba promocionando.

“Hola, pues estoy aquí con mi película Hechizo: Bienvenidos a Hexe, pero parece que me han traído una silla de otra película”, dijo Steinfeld en el video.

x: PopBase

La descripción del video confirmó que Hailee Steinfeld regresará como Kate Bishop en Avengers: Doomsday. El mensaje completo dice:

“No te pierdas a Hailee Steinfeld en Hechizo: Bienvenidos a Hexe, de Disney, antes de que vuelva a la gran pantalla en Avengers: Doomsday”.

¿Qué pasó con Kate Bishop después de Ojo de Halcón?

La primera aparición de Kate Bishop en el Universo Cinematográfico de Marvel fue en 2021. En Ojo de Halcón, la joven arquera conoció a Clint Barton y terminó trabajando con él.

La serie mostró cómo se desenvolvía al lado de un héroe al que admiraba y presentó su relación con Yelena Belova, otro personaje que estará en Avengers: Doomsday.

x: KBishopBR

Su siguiente aparición llegó en 2023, al final de The Marvels. Esta vez, Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel, fue quien tomó la iniciativa. La heroína buscó a Kate para proponerle que se uniera a un nuevo equipo.

La película dejó pendiente la formación de ese grupo y, desde entonces, la arquera no había vuelto a aparecer en pantalla.

¿El regreso de Kate Bishop abre la puerta a los Jóvenes Vengadores?

En los cómics, los Jóvenes Vengadores reúnen a héroes que comienzan a hacerse un lugar en el mundo de Marvel. La idea de ver una versión del equipo en el cine lleva años circulando. Incluso se habló de una posible película propia, aunque el estudio nunca confirmó ese proyecto.

La presencia de Kate Bishop le da nueva fuerza a la teoría. Yelena Belova y Cassie Lang también están confirmadas para Avengers: Doomsday, por lo que los fans se preguntan si compartirán alguna escena con la arquera durante el enfrentamiento con el Doctor Doom.

Entre los nombres que también han aparecido en las teorías están Ironheart, Spider-Man y los hermanos Billy y Tommy Maximoff.

El posible reencuentro con Kamala es el que daría continuidad más directa a lo que dejó pendiente The Marvels.