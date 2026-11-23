El nombre de Miley Cyrus es conocido en todo el mundo gracias a su carrera musical y a su paso por Disney. Sin embargo, la cantante estadounidense no siempre se llamó así, y detrás de su identidad artística existe una historia que comenzó mucho antes de su fama.

¿Cuál es el verdadero nombre de Miley Cyrus?

Miley Cyrus nació el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee, Estados Unidos. Sus padres, el cantante de música country Billy Ray Cyrus y Leticia “Tish” Cyrus, la registraron con un nombre muy diferente al que millones de personas conocen actualmente.

Su verdadero nombre de nacimiento es Destiny Hope Cyrus, una elección que tenía un significado especial para sus padres, quienes estaban convencidos de que su hija tendría un futuro importante.

En español, las palabras Destiny y Hope significan destino y esperanza, respectivamente. Billy Ray Cyrus explicó en una entrevista con CNN, realizada en 2007, que había elegido ese nombre incluso antes de que su hija naciera.

El músico contó que tenía la sensación de que la pequeña estaba destinada a llevar esperanza a otras personas. Esa creencia fue la que compartió con su esposa cuando todavía esperaban su nacimiento.

Sin embargo, conforme Destiny Hope creció, su familia comenzó a llamarla de otra manera debido a una característica que la distinguía desde sus primeros años.

La niña sonreía con tanta frecuencia que sus familiares comenzaron a decirle Smiley, un apodo derivado de la palabra inglesa smile, que significa sonrisa.

Con el tiempo, Smiley se acortó hasta convertirse en Miley, un nombre que terminó por desplazar al original en su vida cotidiana y que años después utilizaría para desarrollar su carrera artística.

Miley Cyrus nació como Destiny Hope Cyrus y en 2008 cambió legalmente su nombre en homenaje a su abuelo paterno. IG miley

¿Por qué Miley Cyrus cambió legalmente su nombre en 2008?

Aunque Miley ya era conocida por su apodo desde pequeña, durante varios años continuó utilizando Destiny Hope Cyrus como su nombre legal.

La situación cambió después de que consiguiera uno de los papeles más importantes de su carrera en Hannah Montana, la serie juvenil de Disney Channel que se estrenó en marzo de 2006.

En la producción interpretaba a Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida como estudiante y estrella de la música. El programa consiguió una enorme popularidad y convirtió a su protagonista en una de las figuras juveniles más reconocidas de aquella época.

El éxito también permitió que Miley desarrollara una carrera musical fuera de la televisión, con discos, conciertos y proyectos que llevaron su nombre a distintos países.

En marzo de 2008, cuando tenía 15 años, sus padres presentaron una solicitud ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para modificar oficialmente su identidad.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por medios estadounidenses en aquel momento, el objetivo era que su nombre legal coincidiera con el que ya utilizaba habitualmente.

La solicitud contemplaba sustituir Destiny Hope Cyrus por Miley Ray Cyrus, incorporando un segundo nombre que también tenía un significado familiar.

El nombre Ray fue elegido en homenaje a su abuelo paterno, Ronald Ray Cyrus, padre de Billy Ray Cyrus, quien había fallecido en 2006.

Ronald Ray Cyrus fue un político estadounidense vinculado al estado de Kentucky, donde desarrolló una trayectoria en el servicio público y llegó a formar parte de la Cámara de Representantes estatal.

Miley Cyrus adoptó legalmente su nombre artístico en 2008, tras alcanzar la fama mundial con la serie Hannah Montana. IG miley

¿Por qué Miley Cyrus decidió quitarse el apellido en 2026?

Casi dos décadas después de adoptar legalmente el nombre Miley Ray Cyrus, la cantante volvió a modificar su identidad pública, aunque esta vez el cambio estuvo relacionado con su carrera musical.

A finales de agosto de 2026, sus seguidores comenzaron a notar que el apellido Cyrus había desaparecido de sus perfiles oficiales en redes sociales.

La artista empezó a identificarse únicamente como Miley, una decisión que coincidió con los preparativos para presentar su décimo álbum de estudio, Bass Persuades.

El proyecto fue anunciado oficialmente el 1 de septiembre de 2026, con fecha de lanzamiento para el 18 de ese mismo mes, bajo el sello discográfico Atlantic Records.

Miley Cyrus recibió su apodo de niña por sonreír constantemente, hasta convertirlo en su nombre legal en 2008. IG miley

La eliminación del apellido Cyrus corresponde a su presentación artística y comercial, sin que exista una confirmación pública de que haya dejado de llamarse Miley Ray Cyrus ante las autoridades.

El cambio también coincidió con una nueva etapa profesional, después de varios lanzamientos que consolidaron su carrera fuera de Disney.

La nueva imagen también estuvo acompañada de cambios en sus plataformas digitales y materiales promocionales, donde comenzó a utilizar únicamente su primer nombre.

La decisión de prescindir del apellido generó interpretaciones relacionadas con su historia familiar, especialmente por la exposición pública de la familia Cyrus. Sin embargo, la cantante no confirmó que el cambio respondiera a un distanciamiento con su padre.

Tampoco anunció que su nueva identidad representara una ruptura definitiva con sus familiares, por lo que no existe información confirmada que permita atribuirle ese motivo.