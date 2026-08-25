“Saquean maletas en el Aeropuerto CDMX”, denuncia el actor Alejandro Speitzer

El actor Alejandro Speitzer lanzó una advertencia sobre el saqueo de maletas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); la denuncia de robo ya la presentó formalmente ante las autoridades.

A través de sus redes sociales, el actor mexicano compartió un video en el que contó su mala experiencia que vivió al llegar de un viaje al Aeropuerto de la CDMX.

Saquean maletas del actor Alejandro Speitzer en el Aeropuerto CDMX

Saquean maletas de Alejandro Speitzer en el Aeropuerto CDMX Especial

De acuerdo con lo relatado por el actor de 31 años, a pesar de que sus maletas tenían candados, los rompieron y le robaron muchas cosas.

Con la sorpresa de que me saquearon toda la maleta, no me robaron, me saquearon toda la maleta, dos maletas, las rompieron, me robaron muchas cosas y fue en el Aeropuerto de la Ciudad de México", dijo.

El actor mencionó que externaba su situación a través de redes sociales para que la gente extreme cuidado, puesto que el candando en ambas maletas no sirvió de nada.

Esto se los digo para que tengan cuidado”, enfatizó.

Sin dar más detalles de en qué terminal fue o en dónde se dio cuenta que sus maletas fueron saqueadas, Speitzer aseguró que el delito no se iba a quedar así.

Denuncia del actor por robo en el AICM

Saquean maletas de Alejandro Speitzer en el Aeropuerto CDMX Especial

De acuerdo con la declaración del actor Alejandro Speitzer, no hizo la denuncia pública únicamente a través de redes sociales.

Yo ya estoy dándole seguimiento y metí mi solicitud y demás”, dijo.

Decidido, Speitzer aseguró que buscará continuar con las acciones para esclarecer lo ocurrido:

Como soy bien necio, voy a echarle ganitas y vamos a trackear y vamos a encontrar la manera de dar con esos amantes de lo ajeno”.

El actor resumió su carácter en una frase:

Porque se toparon con un necio”, en tanto llamó a otras personas que enfrenten situaciones similares a no quedarse de brazos cruzados.

¿Robos en el Aeropuerto de la CDMX son algo constante?

Después de que el actor mexicano hizo la denuncia sobre el saqueo a sus maletas en el Aeropuerto de la CDMX, volvió a las redes sociales para exponer los mensajes que había recibido.

Speitzer contó que, tras contar su caso, comenzó a recibir mensajes de personas que dijeron haber atravesado situaciones similares con sus maletas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Me empezaron a llegar muchos mensajes, pero muchos, contándome que les ha pasado, que les saquean las maletas en el aeropuerto de la Ciudad de México, que no les dan respuesta”, relató.

El actor reconoció que esperaba que existieran más testimonios, pero aseguró que la cantidad de mensajes recibidos lo sorprendió.

Me imaginaba que esto pasaba”, dijo, antes de expresar su preocupación por la manera en que este tipo de situaciones pueden llegar a percibirse como algo cotidiano: “Tristemente lo hemos normalizado, que si me robaron alguna cosa y demás”.

Tras las experiencias que le fueron contadas, el actor decidió romper el silencio y habló sobre la corrupción:

Esto solo me dice del nivel de corrupción que hay ahí adentro”.

Asimismo, insistió en la importancia de hacer una denuncia formal ante estos casos que se han expuesto de robos en el AICM.

En esta línea, anunció que compartirá un video para explicar qué hacer ante estos casos y buscar que su experiencia sirva para “dar con quien tengamos que dar, para que dejen de robar lo que es nuestro”.

¿Dónde denunciar un robo en el Aeropuerto de la Ciudad de México?

Las víctimas del robo de objetos al interior de una maleta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pueden presentar una denuncia por robo de equipaje ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La opción más directa es acudir a la Agencia del Ministerio Público Aeropuerto, ubicada en el AICM. Hay una agencia registrada en la Terminal 2, en la terminal de autobuses del aeropuerto, Av. Capitán Carlos León s/n, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza.

Cabe destacar que la propia estructura de la FGJCDMX contempla una agencia especializada para atender asuntos relacionados con turistas y el AICM.

También pueden hacer la denuncia en línea, ya que la FGJCDMX incluye expresamente el “robo de equipaje” entre los delitos que pueden denunciarse mediante su plataforma de Denuncia Digital.

Los datos que deben especificar en la denuncia por robo de objetos del interior de una maleta en el AICM son:

Fecha del vuelo y hora aproximada.

Aerolínea.

Número de vuelo .

Terminal del AICM donde documentaste y recogiste el equipaje.

Origen y destino del vuelo .

Número o código de la etiqueta de equipaje que aparece en tu comprobante.

Descripción de la maleta : marca, color, tamaño, tipo y cualquier característica que la identifique.

Dónde y cuándo entregaste la maleta para documentarla.

Dónde y cuándo la recogiste en el aeropuerto.

Momento y lugar en que te percataste de que faltaban objetos .

Lista detallada de cada objeto robado .

Lo recomendable es hacer una relación lo más precisa posible de cada artículo, porque esa información quedará asentada en la denuncia y puede ser relevante para la investigación y para cualquier reclamación ante la aerolínea.