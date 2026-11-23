Entre coronas de cartón en las cabezas de los asistentes y un cielo nublado, arrancamos el recorrido del último domingo del Corona Capital con Ratboys, banda originaria de Chicago que debutó en México desde el escenario Corona.

Después tocó correr al Doritos para alcanzar a Bad Suns, agrupación estadunidense que comenzó su presentación en punto de las 16:00 horas. Entre el tumulto de fans con sus coronas —y no precisamente las tiaras—, el cuarteto inició con Swimming in the Moonlight. Hubo gritos, uno que otro “¡hazme un hijo!” y, sobre todo, muchos pies en movimiento.

Curiosamente, pocos sacaron el celular para grabar; la mayoría prefirió bailar y saltar con We Move Like the Ocean, al grado de hacer cimbrar el suelo. Su vocalista, Christo Bowman, agradeció el recibimiento con un “ustedes son hermosos” y un “Ciudad de México, los amamos mucho”. El público respondió cantando Dancing on Quicksand y despidió a la banda entre aplausos y un último “¡Muchas gracias!”.

A toda velocidad nos trasladamos al escenario Corona para alcanzar a Good Kid, banda canadiense que nos recibió con una buena dosis de indie pop y un vocalista que rápidamente se ganó a los asistentes.

“¡Qué pedo, cabrones!”, soltó en español, antes de asegurar que eran los mejores y pedirles que cantaran con él. La cercanía con sus seguidores no quedó sólo en palabras: bajó de la tarima para saludar de mano a sus fans, quienes prácticamente lo jalaron para que se quedara un rato más.

Good Kid Ocesa

Pero no había tiempo que perder. Angine de Poitrine comenzaba a las 17:20 horas y el escenario Corona Cero ya estaba a reventar.

El dúo canadiense de rock experimental y math rock microtonal, famoso por esconder su identidad detrás de máscaras surrealistas, provocó que más de uno comentara que el escenario les había quedado chico.

Sus atuendos blancos contrastaban con el dorado del escenario, mientras los músicos saludaban con un contundente “¡Méxicooo!”. Abajo, los fans levantaban las manos y formaban triángulos hacia el cielo, como si estuvieran en un ritual illuminati. Sonaron Fabienk, Sherpa y Sarniezz, acompañadas por seguidores que incluso llegaron disfrazados como la banda.

Angine de Poitrine fans Daniel Betanzos

LA BANDA CANADIENSE ANGINE DE POITRINE Daniel Betanzos

Los fans imitaron los atuendos de los canadienses Daniel Betanzos

Con la noche también llegó la lluvia, pero ni las gotas consiguieron detener el baile. BUNT. cambió por completo el ambiente con un escenario 360 instalado en medio de la multitud, una sorpresa que elevó todavía más la emoción.

El DJ alemán mezcló desde fuego y papelitos hasta La chica del bikini azul, de Luis Miguel, uno de los momentos más inesperados de la noche. También lanzó un “Te amo, te amo” al público mexicano y protagonizó otro instante peculiar al besar un peluche del Dr. Simi, que mostró orgulloso porque, sí, ¡lo lleva tatuado en el brazo! Entre brincos y baile, BUNT. se convirtió en uno de los encargados de mantener encendida la fiesta hasta el final.