El regreso de Scary Movie llevaba más de una década esperando este momento. Sin embargo, antes de que muchos fans pudieran verla en cines, la nueva entrega ya enfrentaba un obstáculo, pues las primeras críticas no fueron especialmente favorables.

La película debutó con apenas un 20% de aprobación en Rotten Tomatoes, una de las plataformas más consultadas para conocer la opinión de la crítica especializada.

El regreso de Scary Movie arranca con una baja calificación; ¿Rotten Tomatoes la odia? Redes Sociales

¿Qué no le gustó a la crítica de Scary Movie 6?

Las primeras reseñas coinciden en varios puntos.

Uno de los comentarios más repetidos es que la película se siente más como una colección de sketches que como una historia completa.

Algunos críticos consideran que la trama sirve únicamente como excusa para conectar bromas y referencias a películas populares, sin desarrollar una narrativa sólida entre una escena y otra.

También hubo observaciones sobre el ritmo de la historia y la forma en que se presentan las distintas parodias.

Sin embargo, no todo ha sido negativo.

Entre los aspectos que recibieron comentarios favorables aparecen algunos chistes puntuales y el intento por recuperar el humor absurdo que convirtió a la franquicia en un fenómeno durante los años 2000.

Marlon Wayans plays Shorty and Anna Faris plays Cindy in Scary Movie from Paramount Pictures. Paramount Pictures

El regreso de Anna Faris y los hermanos Wayans era uno de los mayores atractivos

Buena parte de la expectativa por Scary Movie 6 se debía al regreso de varios rostros conocidos para los fans.

La película trae de vuelta a Anna Faris como Cindy Campbell, personaje que se convirtió en el rostro principal de las primeras entregas.

También regresan Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall, Shannon Elizabeth y Dave Sheridan.

Para muchos seguidores, ver nuevamente a estos personajes era uno de los principales motivos para darle una oportunidad a la película.

Los hermanos Wayans también participan como productores y guionistas, algo que generó confianza entre quienes esperaban una entrega más cercana al espíritu original de la saga.

Ciudad de Mexico a 12 de mayo de 2026. Anna Faris de la pelicula Scary Movie durante photocall. Foto: Pavel Jurado CansecoÂ Pável Jurado Canseco

Las películas y series que parodia la nueva entrega

Como ha ocurrido desde la primera película estrenada en el año 2000, la nueva entrega toma como referencia algunos de los títulos más populares del momento.

Entre las producciones que aparecen parodiadas se encuentran M3GAN, Smile, Get Out, Halloween, Sinners, The Substance, Weapons y Terrifier.

La televisión también tiene presencia dentro de la historia.

Una de las referencias más visibles es Wednesday, la exitosa serie de Netflix inspirada en Merlina Addams.

La combinación de todas estas películas sirve como base para gran parte de los chistes y situaciones que aparecen durante el filme.

Marlon Wayans plays Shorty in Scary Movie from Paramount Pictures. Paramount Pictures

¿De qué trata Scary Movie 6?

La historia sigue nuevamente a Cindy Campbell, quien vuelve a reunirse con sus amigos cuando una nueva amenaza aparece en sus vidas.

El regreso de un asesino enmascarado desencadena una serie de situaciones absurdas que funcionan como punto de partida para las distintas parodias.

Al igual que las películas anteriores, la trama no busca ser una historia de terror tradicional. Su objetivo principal es burlarse de algunas de las producciones más populares de los últimos años utilizando el humor característico de la franquicia.

El regreso de Scary Movie arranca con una baja calificación; ¿Rotten Tomatoes la odia?El regreso de Scary Movie arranca con una baja calificación; ¿Rotten Tomatoes la odia? Redes Sociales

¿Por qué algunas películas mal calificadas terminan siendo éxitos de taquilla?

Una baja puntuación en Rotten Tomatoes no siempre determina el destino de una película.

Existen varios casos de producciones que recibieron críticas poco favorables, pero terminaron encontrando una audiencia enorme en los cines.

Esto sucede porque críticos y espectadores suelen evaluar aspectos distintos.

Mientras la crítica suele fijarse en elementos como la estructura narrativa, el desarrollo de personajes o la dirección, gran parte del público busca algo más simple: pasar un buen rato.

La propia franquicia Scary Movie es un ejemplo de ello. Nunca ha sido una saga especialmente querida por la crítica, pero logró construir una base de fans gracias a su humor absurdo y sus constantes referencias a la cultura popular.