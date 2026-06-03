No es broma: La mejor crítica de cine de terror es Brenda Meeks de 'Scary Movie' y tienes que leerla

En una época donde las campañas promocionales buscan desesperadamente llamar la atención del público, Scary Movie parece haber encontrado la fórmula perfecta: hacer reír incluso antes de llegar a las salas de cine. Y esta vez lo logró gracias a uno de sus personajes más queridos: Brenda Meeks.

Brenda Meeks conquista Letterboxd con sus críticas más irreverentes

Interpretada por Regina Hall, Brenda se convirtió en un ícono de la comedia gracias a su personalidad explosiva, irreverente y completamente impredecible. Ahora, años después de conquistar a los fans de la saga, el personaje ha regresado de una manera tan inesperada como brillante: como crítica de cine en Letterboxd.

La cuenta está diseñada como si el personaje existiera en la vida real. IMDb

La popular plataforma utilizada por cinéfilos de todo el mundo para calificar películas y compartir opiniones se convirtió en el escenario perfecto para esta peculiar estrategia de marketing.

Bajo el nombre de usuario “itsbrendabitch”, la cuenta apareció de la nada y comenzó a publicar reseñas cargadas de humor, sarcasmo y referencias que rápidamente se volvieron virales.

Asi es la ingeniosa estrategia de marketing de Scary Movie

La iniciativa forma parte de la promoción de la nueva entrega de Scary Movie, cuyo estreno ha generado expectativa entre quienes crecieron viendo las parodias de las cintas de terror más famosas de Hollywood.

Lo curioso es que la cuenta está construida como si Brenda fuera una persona real. Tiene fotografía de perfil, descripción, películas registradas y decenas de comentarios que reflejan exactamente el estilo desinhibido que convirtió al personaje en uno de los favoritos de la franquicia.

La campaña promocional de Scary Movie está causando sensación entre los cinéfilos. Captura de pantalla

Las reseñas de Brenda Meeks se vuelven virales

Las reseñas, lejos de ser análisis profundos, son pequeñas frases cargadas de ironía. Por ejemplo, al comentar la película M3GAN, Brenda escribió: “Solo quítenle las baterías y ya”.

Otra de las publicaciones que más comentarios ha generado es la dedicada a Backrooms, donde sentencia: “Simplemente deja de entrar ahí”. Mientras que sobre Smile escribió un escueto pero contundente: “Demasiados dientes”.

Sus reseñas combinan humor, sarcasmo y referencias a películas de terror. Captura de pantalla

El humor no se limita al cine de terror. La falsa crítica también se ha permitido opinar sobre películas románticas, dramas e incluso clásicos del cine. Una de las publicaciones más comentadas hace referencia a Shakespeare in Love, donde bromea diciendo que grabó la película en el cine y que puede compartir el enlace con quien se lo pida.

¿Cómo Scary Movie está revolucionando la promoción de películas?

Para muchos usuarios, la cuenta se ha convertido en un entretenimiento diario. Aunque algunos consideran que las bromas son simples, otros celebran que una campaña promocional se atreva a salir de los formatos tradicionales y apueste por la interacción directa con las comunidades digitales.

Algunas de sus opiniones sobre cintas populares ya se volvieron virales. Captura de pantalla

Lo cierto es que esta estrategia refleja cómo han cambiado las reglas del marketing cinematográfico. Ya no basta con lanzar avances y carteles promocionales. Hoy las franquicias buscan generar conversación, crear experiencias inmersivas y conectar con el público a través de plataformas donde los fanáticos pasan gran parte de su tiempo.

En ese sentido, Scary Movie parece entender perfectamente a su audiencia. La franquicia no solo está apelando a la nostalgia de quienes crecieron viendo las aventuras de Brenda Meeks, sino que también está encontrando nuevas formas de mantenerse vigente en la cultura digital.