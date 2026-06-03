¿Qué clasificación es y cuánto dura Scary Movie 6? Todo lo que debes saber de la película

Después de 13 años de ausencia, una de las franquicias más populares de la comedia regresa a la pantalla grande. Scary Movie 6 marca el regreso de una saga que se convirtió en un fenómeno cultural gracias a sus burlas de las películas de terror más exitosas del momento.

La nueva entrega funciona como una especie de reinicio de la franquicia y busca recuperar la esencia que hizo famosas a las primeras películas. El estreno ha generado gran expectativa entre los seguidores del género, especialmente porque detrás del proyecto se encuentran los creadores originales que ayudaron a convertir la saga en un éxito mundial.

La película llega a los cines de México este 4 de junio de 2026, aunque algunas cadenas han programado funciones especiales desde la noche del 3 de junio para los fanáticos más impacientes.

¿Qué clasificación tiene Scary Movie 6?

Uno de los aspectos que más preguntas genera entre los espectadores es la clasificación de la película.

En Estados Unidos, Scary Movie 6 recibió clasificación R, una categoría reservada para producciones que contienen lenguaje fuerte, contenido sexual, violencia o humor dirigido a un público adulto.

En México, la película cuenta con Clasificación D, lo que significa que está recomendada exclusivamente para mayores de 18 años.

Esta decisión no resulta sorprendente para quienes conocen la franquicia, ya que las películas de Scary Movie siempre se han caracterizado por su humor irreverente, referencias sexuales, bromas subidas de tono y escenas que buscan incomodar y hacer reír al mismo tiempo.

Scary Movie 6 Scary Movie

Por ello, no se trata de una cinta dirigida al público infantil, sino a adolescentes mayores y adultos que disfrutan de las parodias sin filtros.

¿Cuánto dura Scary Movie 6?

La nueva entrega tiene una duración oficial de 95 minutos, equivalentes a 1 hora con 35 minutos.

Esto la convierte en una película relativamente corta en comparación con muchas producciones actuales que superan fácilmente las dos horas de metraje.

La duración busca mantener un ritmo ágil, lleno de referencias, chistes rápidos y escenas cómicas que evitan que la historia pierda dinamismo.

Para muchos seguidores de la saga, este formato es una de las claves de su éxito, ya que permite que las bromas se desarrollen de manera constante sin extender innecesariamente la trama.

Scary Movie IMDb

El regreso de los hermanos Wayans emociona a los fans

Una de las noticias que más entusiasmo generó alrededor del proyecto fue el regreso de los hermanos Wayans.

Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans fueron responsables de las primeras dos películas de la franquicia, consideradas por muchos como las mejores de toda la saga.

Su participación en esta nueva producción representa un regreso esperado durante años por los fanáticos, quienes habían solicitado que retomaran el control creativo de la serie.

Tras décadas alejados de la franquicia, los Wayans vuelven para escribir y producir la película con el objetivo de recuperar el estilo de humor que convirtió a Scary Movie en un fenómeno mundial.

La expectativa es alta porque el público espera una comedia más cercana a las entregas originales, con sátiras directas, referencias a la cultura popular y un humor mucho más atrevido.

¿Qué películas de terror serán parodiadas?

Aunque los detalles de la historia se han mantenido en secreto, todo indica que la película se burlará de algunos de los mayores éxitos recientes del cine de terror.

Entre las producciones que podrían servir de inspiración para los chistes y escenas destacan:

M3GAN

M3GAN Smile

Hereditary

Midsommar

Five Nights at Freddy's

Scream VI

Scream VII

Háblame (Talk to Me)

La franquicia siempre ha utilizado los éxitos más populares del momento para construir sus historias, por lo que los espectadores pueden esperar referencias constantes a las películas que dominaron la conversación en los últimos años.

Un regreso que apuesta por la nostalgia

Desde su debut en el año 2000, Scary Movie logró convertirse en una de las franquicias de parodia más exitosas de Hollywood.

Su fórmula mezclaba terror y cultura pop, elementos que la ayudaron a conectar con millones de espectadores alrededor del mundo.

Ahora, con el regreso de los hermanos Wayans y una nueva generación de películas para parodiar, la saga busca recuperar la relevancia que tuvo durante sus mejores años.

Scary Movie

Con una duración de 95 minutos, clasificación exclusiva para adultos y una gran cantidad de referencias al cine de terror moderno, Scary Movie 6: Terroríficamente Incorrecta promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de la temporada para quienes disfrutan del humor absurdo.