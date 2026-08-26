"¿En qué estaban pensando?": La ola de comentarios tras registrar a un bebé como "El Malilla"

Uno de los exponentes más populares del reguetón mexicano, ‘El Malilla’ compartió una publicación que provocó sorpresa, risas y un intenso debate sobre los nombres que los mexicanos le ponen a sus bebés y la influencia de las celebridades en la cultura popular.

El Malilla revela que registraron a un bebé con su apodo

Todo comenzó cuando el cantante publicó un par de imágenes acompañadas de la frase:

El Malilla compartió el acta de nacimiento del bebé y aseguró que es su padrino. FB elmalilla_

No te quería decir bebé, pero… soy padrino”.

Lo que parecía ser un anuncio tierno rápidamente llamó la atención de sus millones de seguidores debido a las fotografías que acompañaban el mensaje.

La primera mostraba a un bebé vestido con un gorrito blanco y un babero azul, mientras que un texto superpuesto aseguraba, en tono de broma, que como “acto de amor” sus padres habían decidido ponerle “Malilla”.

Sin embargo, la segunda imagen fue la que encendió la conversación: un fragmento de un acta de nacimiento donde podía leerse el nombre “Eithan Malilla”.

“Eithan Malilla” es el nombre que desató el debate entre los seguidores del cantante mexicano. FB elmalilla_

El documento, correspondiente a un registro realizado en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mostraba que 'Malilla' había sido incorporado oficialmente como parte del nombre del menor.

Usuarios reaccionan al bebé registrado como 'Eithan Malilla'

La reacción fue inmediata. Miles de usuarios comenzaron a comentar la publicación y, aunque algunos tomaron la situación con humor, otros cuestionaron la decisión de los padres. Entre los mensajes más virales destacaron frases como:

Qué ganas de complicarle la vida a un niño”, “Al chile sí me gustan tus canciones, pero ya ponerle Malilla a un morro se pasan” y “Si fuera mi artista favorito, le pondría su nombre real, no el artístico”.

La publicación del reguetonero provocó una ola de comentarios y opiniones divididas en redes sociales. IG elmalilla_

Otros usuarios defendieron la libertad de los padres para elegir el nombre de sus hijos y señalaron que no es muy diferente a los casos de personas que reciben nombres inspirados en actores, deportistas o cantantes internacionales.

La conversación abrió nuevamente un debate que aparece con frecuencia en redes sociales: ¿hasta qué punto la admiración por una figura pública puede influir en decisiones tan importantes como el nombre de un hijo?

¿Es bueno ponerle el nombre de un famoso a tu bebé?

No es la primera vez que ocurre algo parecido. A lo largo de los años han surgido casos de niños llamados como futbolistas famosos, personajes de series, cantantes o incluso marcas comerciales.

El cantante tomó con humor la decisión de los padres y presumió su papel como padrino. IG elmalilla_

Sin embargo, el caso de “Malilla” llamó la atención porque se trata del nombre artístico y no del nombre real del cantante.

Lo curioso es que muchas personas descubrieron gracias a esta publicación que ‘El Malilla’ en realidad se llama Fernando Hernández Flores.

¿Quién es ‘El Malilla’?

El artista, originario de Valle de Chalco, Estado de México, comenzó a hacer música durante la adolescencia y poco a poco se abrió camino dentro de la escena urbana.

El nombre real de El Malilla es Fernando Hernández Flores, aunque su apodo ya forma parte de su identidad artística. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Aunque inició en el rap, terminó consolidándose como una de las figuras más visibles del reguetón mexicano. Su crecimiento ha sido notable.

En los últimos años ha logrado presentarse en algunos de los escenarios más importantes para la música latina.

En 2025 hizo historia al convertirse en el primer reguetonero mexicano en actuar en Coachella y, posteriormente, sorprendió al aparecer en eventos relacionados con la moda internacional en París.

Con millones de seguidores en Instagram y TikTok, ‘El Malilla’ se ha convertido en uno de los artistas más influyentes de la nueva generación. Su historia, que comenzó en los barrios del Estado de México, conecta con miles de jóvenes que ven en él un ejemplo de perseverancia y éxito.