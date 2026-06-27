Así suena "Si se acaba el mundo", la esperada colaboración de Danna y El Malilla

La espera terminó para los fans de Danna y El Malilla. Los artistas finalmente estrenaron su esperada colaboración, una canción que ya comienza a posicionarse entre los éxitos más comentados de ambos intérpretes.

Una expectativa que creció desde mediados de junio, cuando Danna compartió un adelanto de "Si se acaba el mundo", generando emoción entre sus seguidores y despertando la curiosidad por escuchar el resultado completo.

Ahora, el tema ya está disponible en plataformas como Spotify y YouTube, donde los fans pueden disfrutar de esta nueva propuesta musical que combina los estilos característicos de ambos artistas.

¿De qué trata la canción "Si se acaba el mundo"?

Aunque los seguidores ya habían escuchado un pequeño avance, el estreno completo confirmó la mezcla de sonidos pop y reguetón que caracteriza esta colaboración.

Uno de los fragmentos más comentados es el interpretado por Danna:

"Antes de morirme, te quiero probar. Si se acaba el mundo, juntos acabar. Que el tiempo nunca espera, la espera desespera. Que se haga a tu manera, me quieres probar".

Poco después entra la voz de El Malilla, quien responde dentro de la narrativa de la canción:

"Yo sé que soy malo, bad boy, tú mala, bad gyal. A tu corazón, bebé, déjame entrar. Te doy la razón, bebé, me porto mal. Pierdo la razón siempre que tú no estás".

La química musical entre ambos artistas ha sido uno de los aspectos más destacados por quienes ya escucharon el tema.

Fans reaccionan al estreno de la colaboración

Desde su lanzamiento, "Si se acaba el mundo" ha generado una gran cantidad de reacciones positivas entre los seguidores de ambos cantantes.

Muchos usuarios han destacado el ritmo pegajoso de la canción y aseguran que podría convertirse en una de sus favoritas del año.

Además, en YouTube el videoclip superó las 91 mil reproducciones durante sus primeras 24 horas y acumuló más de mil comentarios de fans que celebraron esta colaboración.

Otro detalle que llamó la atención fue la referencia a "Mala Fama", uno de los mayores éxitos de Danna. En una parte del tema se escucha:

"Hey Danna, tú tienes mala fama, eso es lo que me mata. Me encanta, me encanta", interpreta El Malilla.

Danna y El Malilla lanzan "Si se acaba el mundo"; así reaccionaron los fans Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Danna y El Malilla ya habían trabajado juntos

Esta no es la primera vez que Danna y El Malilla coinciden en un proyecto musical. Anteriormente, el cantante de reguetón apareció en el videoclip de "Khe Calor", uno de los lanzamientos más populares de Danna.

La producción fue bien recibida por los seguidores de ambos artistas y actualmente acumula millones de reproducciones en YouTube.

Con "Si se acaba el mundo", Danna y El Malilla vuelven a demostrar la conexión artística que existe entre ellos, una fórmula que parece seguir conquistando a sus fans y dejando buenas expectativas para futuras colaboraciones.