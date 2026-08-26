Emma Coronel reacciona a 'La captura', película de Netflix sobre el arresto de El Chapo

Emma Coronel habló por primera vez sobre La captura, la película de Netflix que recrea el último arresto de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Durante su debut como streamer en Kick, la exreina de belleza aseguró que no tiene intención de ver la producción y reaccionó con sorpresa al descubrir que ocupa el primer lugar entre las películas más vistas de la plataforma.

Todo ocurrió el 24 de agosto de 2026, cuando Coronel participó en una transmisión de aproximadamente cinco horas y media junto a los creadores de contenido Víctor Ordóñez, conocido como “Lonche de huevito”, y Guillermo Peña, “Willito”.

Emma Coronel IG: @emma.coronel.official

Entre los diferentes temas abordados durante el encuentro, los participantes hablaron sobre el reciente estreno de Netflix protagonizado por Alfonso Herrera, el cual muestra los hechos relacionados con la detención de “El Chapo” en Los Mochis, Sinaloa, en 2016.

Emma Coronel asegura que no verá La captura

La plática comenzó después de que Lonche comentó que había visto la película un día antes. Al compartir su opinión, el creador de contenido fue contundente:

“Qué mier… de película, con todo respeto.”

Ante ese comentario, Emma Coronel dejó clara su postura sobre la producción.

“No la he visto ni la voy a ver”.

Emma Coronel IG: @emma.coronel.official

Después preguntó quién había realizado el proyecto, pero Lonche respondió que no conocía ese dato.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de Coronel fue enterarse de la popularidad alcanzada por la cinta. Cuando le explicaron que se encontraba en el primer lugar del catálogo de películas de Netflix, reaccionó incrédula.

“¿Está en top uno?”.

Luego de recibir una respuesta afirmativa, volvió a preguntar: “¿Por vistas?”.

Al confirmarle que se trataba del número de reproducciones, intentó encontrar una explicación y comentó:

“Porque todo mundo quiere verla porque piensa...”, aunque dejó la idea inconclusa.

Foto: Captura de video

Willito también opinó sobre la forma en que se presentan los acontecimientos y le dijo a Emma Coronel:

“Ellos no saben qué pasó... Si tú ves la película, usted toda la película va a estar como: ¿Qué estoy viendo?”.

Al escuchar las opiniones de ambos streamers, ella soltó una risa y respondió: “Mira cringe”.

Más adelante, Lonche señaló que las locaciones utilizadas no se parecían a Los Mochis, mientras que Emma Coronel describió la apariencia de los escenarios con una frase breve: “Bien gris”.

Foto: Instagram willitooo_

Emma Coronel siente “pena ajena” por las series sobre El Chapo

Más allá de su opinión sobre La captura, Emma Coronel también explicó cómo se siente cuando encuentra películas, series o videos inspirados en la historia de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Aunque reconoció que ha visto algunos fragmentos, aseguró que normalmente prefiere cambiar de canal.

“He visto clips”, reconoció durante la transmisión. Posteriormente, explicó la incomodidad que le causan estas representaciones: “Te lo juro que siento pena y le cambio, porque siento como que: ¿en serio eso piensan? Ay, no.”

En respuesta, Lonche afirmó: “Ni se acerca un poquito a la realidad lo que ponen ahí.” Emma Coronel coincidió con esa postura y añadió:

“No, no, no. Ay, no, quítenlo, me da pena ajena.”

¿De qué trata La captura, la película sobre “El Chapo”?

La captura es una producción dirigida por Chava Cartas y realizada por Draco Films. La cinta llegó a Netflix el 21 de agosto de 2026 y fue estrenada internacionalmente con el nombre Facing El Chapo.

Instagram: Pimienta Films

La historia reconstruye la llamada Operación Cisne Negro, realizada el 8 de enero de 2016 y que terminó con la última detención de Joaquín Guzmán Loera. Los hechos son presentados desde la perspectiva de dos agentes de la entonces Policía Federal.

Dentro de la película se muestra cómo los elementos interceptaron el vehículo en el que viajaban “El Chapo” y su escolta, Jorge Iván “El Cholo” Gastélum. Ambos habían salido por el sistema de drenaje de Los Mochis después de escapar del operativo desplegado en una vivienda.

Alfonso Herrera encabeza el reparto de este thriller que, pocos días después de su estreno, consiguió colocarse entre los contenidos más vistos de Netflix.

Emma Coronel quiere contar su propia versión

A partir de las críticas hacia La captura y otras producciones relacionadas con “El Chapo”, Emma Coronel planteó la posibilidad de participar en un proyecto que muestre los acontecimientos desde su propia experiencia.

“Hay que sacar la película real o algo real”, comentó frente a los streamers.

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Su intención sería presentar la historia desde lo que ella vio y vivió, sin dejar las decisiones completamente en manos de otras personas.

“Me gustaría hacerlo de lo que yo viví, de mi punto de vista. Obviamente, va a haber personas que estuvieron en mi vida, pero a como fue, a como yo lo viví.”

Pese a su interés en impulsar una producción, descartó interpretarse a sí misma frente a las cámaras.

Emma Coronel Especial

“Yo no he estudiado para eso. Yo sí le tengo respeto… hay muchas actrices y actores que pasan toda una vida estudiando.”

En cambio, Emma Coronel aseguró que buscaría participar en la planeación y supervisión del contenido para evitar que su historia vuelva a ser presentada de una manera que, desde su perspectiva, se aleje de los hechos.