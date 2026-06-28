¿El Malilla coquetea con Kenia Os? Esto es lo que está pasando

La reciente separación entre Kenia Os y Peso Pluma continúa dando de qué hablar. Aunque la cantante ha preferido mantener un perfil bajo tras confirmar el fin de su relación, en redes sociales comenzaron a surgir especulaciones sobre un posible interés romántico por parte de El Malilla, luego de una serie de publicaciones que no pasaron desapercibidas para sus seguidores.

Los rumores nacieron principalmente en TikTok, donde usuarios aseguran haber encontrado algunas pistas que apuntarían a un supuesto coqueteo del de reggaetón cantante hacia la intérprete de “Malas decisiones”.

Foto: Tik Tok El Malilla

¿Por qué relacionan a El Malilla con Kenia Os?

Todo comenzó cuando El Malilla compartió un video en TikTok acompañado de la frase: "Tú y yo, mamita", además del mensaje "¿Dónde nos veremos?".

En el clip aparece usando una máscara de luchador, un detalle que llamó la atención de los internautas, ya que días antes Kenia Os utilizó un accesorio similar para pasar desapercibida durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia.

Foto: Instagram keniaos

La coincidencia fue suficiente para que los usuarios comenzaran a especular sobre una posible indirecta dirigida a la cantante.

¿Qué hizo crecer los rumores?

Además del video, El Malilla respondió algunos comentarios de sus seguidores, lo que muchos interpretaron como una actitud coqueta hacia Kenia Os.

Foto: Captura

Entre las reacciones que inundaron la publicación destacaron mensajes como:

"¿Apoco con la Kenia Guadalupe, Fernando?", "Todos sabemos que se refiere a Kennis", "Este papá sí lo aceptamos", "Yo siempre quise al Malilla como papá de los Keninis", "Es tu oportunidad, Fernando, los keninis ya te aceptamos", "Es indirecta para Kenia Os".

Foto: Captura

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha confirmado que exista algún tipo de relación sentimental o un proyecto conjunto, por lo que todo permanece en el terreno de las especulaciones de sus seguidores.

Ante la ola de especulaciones, algunos seguidores fueron más allá y comenzaron a utilizar herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes en las que aparecen Kenia Os y El Malilla juntos como si fueran pareja.

Foto: IA

¿Qué ha dicho Kenia Os tras su ruptura con Peso Pluma?

Mientras continúan los comentarios sobre un posible acercamiento con El Malilla, Kenia Os reapareció en TikTok para explicar por qué había permanecido alejada de las redes sociales durante las últimas semanas.

La cantante reveló que decidió enfocarse en su trabajo, tomar clases de inglés y hacer ejercicio como parte de su proceso para sobrellevar el momento que atraviesa tras el fin de su relación con Peso Pluma.

Foto: Instagram keniaos

No me había sentido con ánimos de publicar, estas semanas he estado tratando de estar lo más desconectada que puedo de redes sociales (…) Sé que muchos de ustedes se preocupan bastante por mí, pero tienen que entender que a veces sólo es cuestión de tiempo", expresó.

La ruptura se hizo oficial el pasado 6 de junio, luego de varias semanas de especulaciones. Aunque circularon versiones sobre una presunta infidelidad, ninguno de los dos ha emitido declaraciones adicionales sobre los motivos de su separación.