¡Ya hay cartelera! La Trakalosa, Gera MX, Yuri, El Malilla y más llegarán a la FEMECHI 2026

La Feria Metropolitana de Chimalhuacán 2026 (FEMECHI) ya tiene programación confirmada y prepara una celebración que combinará música, tradiciones, gastronomía y actividades para toda la familia.

El evento se realizará del 1 al 11 de octubre y contará con más de 30 presentaciones distribuidas en dos escenarios. Entre los artistas que forman parte del programa destacan La Trakalosa de Monterrey, Gera MX, Yuri, María José, Banda El Recodo, Calibre 50, Gerardo Ortiz y El Malilla, entre otros.

Foto: Instagram oficialyuri

La edición de este año también se suma a los festejos por el 184 aniversario de la fundación de Chimalhuacán y se espera la llegada de alrededor de 300 mil visitantes durante los 11 días.

¿Cuánto costará entrar a la Feria de Chimalhuacán 2026?

El acceso general al recinto tendrá un precio de 10 pesos, mientras que las presentaciones del Teatro del Pueblo serán completamente gratuitas.

Para los conciertos del Foro de Masivos habrá boletos desde 100 pesos en zona general. Además, los organizadores adelantaron que todavía faltan por revelar dos artistas sorpresa de talla internacional.

Foto: Redes sociales

¿Qué artistas se presentarán gratis en el Teatro del Pueblo?

El escenario gratuito tendrá una programación variada que incluirá salsa, cumbia, sonideros, rock y hasta una función de lucha libre.

La cartelera quedó de la siguiente manera:

1 de octubre: Grupo Palomo, durante la inauguración oficial.

Grupo Palomo, durante la inauguración oficial. 2 de octubre: Grupo Contraste GS.

3 de octubre: Los Típicos de la Salsa.

4 de octubre: Campeche Show.

5 de octubre: Grupo Saya.

6 de octubre: Baile de Sonideros con La Conga, Fascinación de Manuel Perea y Amistad Caracas Jr.

7 de octubre: La Única e Internacional Sonora Maracaibo.

8 de octubre: Festival del Rock con Interpuesto, Leprosy, Urgente, Heavy Nopal y Sam Sam.

9 de octubre: La Real Sonora Dinamita de Lucho Argain.

10 de octubre: La Original Perla Colombiana de Félix Olvera.

11 de octubre: Sensacional Orquesta La Típica y una función especial de Lucha Libre CMLL.

¿Qué cantantes estarán en el Foro de Masivos?

Los conciertos principales comenzarán el 2 de octubre y reunirán exponentes del regional mexicano, pop, urbano y otros géneros.

La programación anunciada incluye:

2 de octubre: Gerardo Ortiz, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, además de Marco Flores y su Banda Jerez.

Gerardo Ortiz, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, además de Marco Flores y su Banda Jerez. 3 de octubre: El Malilla, Gera MX y un artista sorpresa.

4 de octubre: María José y Yuri.

9 de octubre: Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Calibre 50 y un artista sorpresa.

10 de octubre: El Trono de México, La Apuesta y Los Primos de Durango.

11 de octubre: Los Acosta, Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y Los Rehenes de Paco Romo.

Foto: Eduardo Jimenez Fernandez.

¿Qué actividades culturales tendrá la feria?

Además de los conciertos, la FEMECHI 2026 busca destacar las tradiciones de Chimalhuacán. Uno de los principales atractivos será el concurso de labrado en piedra, en el que participarán alrededor de 60 artesanos canteros.

Los artistas trabajarán durante los 11 días frente al público utilizando herramientas tradicionales como la maceta y el cincel.

También habrá bailes de carnaval, danza folclórica, juegos mecánicos, talleres, muestras gastronómicas y artesanales, así como conferencias dedicadas a la historia de la zona oriente del Estado de México.

Estas actividades contarán con la participación de especialistas y académicos de instituciones como la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Museo Paleontológico de la Base Aérea de Santa Lucía.

Foto: Instagram geramx

Los espacios comerciales y de exhibición funcionarán diariamente de 12:00 a 23:00 horas.

La Feria Metropolitana de Chimalhuacán 2026, se llevará a cabo en el Recinto Ferial de Chimalhuacán, Estado de México. La estación de Metro señalada como la más cercana al área del evento es Acatitla, de la Línea A, ubicada aproximadamente a 10 minutos caminando del recinto.

Foto: Redes Sociales

Con esta programación, la Feria Metropolitana de Chimalhuacán 2026 se perfila como uno de los eventos culturales y musicales destacados de la zona oriente del Estado de México, con opciones tanto para quienes buscan conciertos como para quienes desean disfrutar de actividades tradicionales y familiares.