La confesión de El Malilla sobre Nodal que nadie esperaba

El nombre de El Malilla volvió a colocarse en tendencia, pero esta vez no solo por su música o su nueva faceta como empresario, sino por una confesión que tomó por sorpresa a muchos: su admiración por Christian Nodal y su deseo de colaborar con él.

El Malilla quiere grabar una canción con Nodal​

Durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, el intérprete fue abordado por medios de comunicación, quienes aprovecharon para preguntarle sobre sus próximos proyectos musicales. Fue entonces cuando soltó una declaración que rápidamente encendió las redes.

El cantante urbano expresó su deseo de hacer una colaboración. IG elmalilla_ / nodal

Lejos de cualquier rivalidad o postura distante, el cantante urbano se mostró completamente abierto y entusiasta ante la idea de trabajar con el sonorense. Incluso confesó que es fan de su música y que admira profundamente su voz.

Me gusta su música… la neta, sí me encantaría hacer una rola con él”, expresó con total naturalidad, dejando claro que no ve barreras de género cuando se trata de crear.

Pero eso no fue todo. El Malilla también mencionó que le gustaría colaborar con Ángela Aguilar, lo que abre la puerta a una mezcla musical inesperada entre lo urbano y el regional mexicano.

También mencionó a Ángela Aguilar como posible dueto. IG elmalilla_ / angela_aguilar_

El Malilla habla de sus próximos proyectos

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue su postura frente a la industria: cero conflictos y total apertura. El artista dejó claro que su enfoque está en sumar, no en competir.

Estoy dispuesto a trabajar con todo el mundo”, aseguró, destacando que su prioridad es hacer música y conectar con diferentes públicos.

El artista continúa expandiendo su carrera internacionalmente. IG elmalilla_

Además de mencionar a Nodal, El Malilla también habló sobre la posibilidad de lanzar una canción con Danna, quien previamente lo invitó a participar en uno de sus proyectos. El cantante no dudó en dejar claro que el dueto le emociona y que espera que pronto puedan concretarlo.

Además, adelantó que su crecimiento no se limita a México. De hecho, reveló que tiene una sorpresa preparada en Estados Unidos, específicamente en California, lo que confirma su interés por expandir su música a nivel internacional.

El Malilla da detalles de su taquería

Además de sus planes musicales, El Malilla también está dando de qué hablar por su incursión en el mundo gastronómico. Recientemente abrió su propia taquería llamada 'Los Pacientes', ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

El Malilla destaca por mantenerse fiel a sus raíces. IG elmalilla_

El lugar, que ya comienza a posicionarse como un punto atractivo para los amantes de los antojitos, ofrece una propuesta que mezcla lo tradicional con un toque urbano. En el menú destacan opciones como tacos de sirloin, suadero, birria, lengua y campechanos, además de clásicos como esquites y chicharrón.

El cantante explicó que este proyecto es un “sueño guajiro” que finalmente logró concretar, y aunque no es el único dueño, participa activamente en el concepto y desarrollo del negocio.

A pesar del crecimiento de su carrera, el cantante insiste en mantenerse auténtico. Por ahora, los fans ya imaginan cómo sonaría esa posible unión. ¿Regional mexicano con tintes urbanos? Todo parece indicar que sí.