El remake de Ranma 1/2 ya tiene fecha para su temporada 3: Todos los detalles del regreso en Netflix

El regreso de Ranma 1/2 ya tiene fecha. Netflix confirmó que la temporada 3 del remake se estrenará en octubre de 2026, una noticia que llegó acompañada por un nuevo tráiler, un póster promocional y los primeros detalles de los personajes que debutarán en esta nueva etapa de la historia.

La serie seguirá apostando por la fórmula que la convirtió en uno de los animes más populares de los años 90: artes marciales, comedia, romance y situaciones tan absurdas como divertidas.

Netflix estrenará la temporada 3 de Ranma 1/2 el 3 de octubre de 2026. Netflix

¿Cuándo se estrena Ranma 1/2 temporada 3?

La temporada 3 de Ranma 1/2 llegará a Netflix el próximo 3 de octubre de 2026.

La fecha fue anunciada durante el evento por el 15.º aniversario de MAPPA, donde también se presentó el nuevo tráiler y la imagen promocional de la serie. El tráiler confirma el regreso de varios personajes conocidos

El nuevo avance no pierde tiempo y vuelve a reunir a los protagonistas en el dojo Tendo. Ranma Saotome y Akane Tendo apenas disfrutan unos momentos de tranquilidad antes de que aparezcan nuevos problemas, peleas y situaciones inesperadas.

Uno de los regresos más esperados es el de Ryoga Hibiki, rival de Ranma y uno de los personajes más queridos de la serie. El tráiler lo muestra participando en nuevos combates, dejando claro que la rivalidad entre ambos seguirá siendo uno de los ejes de la temporada.

También vuelven personajes como Shampoo, Mousse, Ukyo Kuonji y Happosai, quienes volverán a provocar enredos entre los protagonistas.

El avance también muestra una animación más fluida y un ritmo más dinámico durante las peleas, sin alejarse del estilo que ha caracterizado al remake desde su estreno.

El nuevo tráiler de Ranma 1/2 adelanta más combates y nuevos personajes. Netflix

La temporada 3 de Ranma 1/2 sumará nuevos personajes

Además del tráiler, Netflix confirmó que la tercera temporada incorporará personajes que hasta ahora no habían aparecido en la adaptación.

Entre las novedades destaca Sentaro Daimonji, quien será interpretado por Koki Uchiyama.

También se incorpora Masako Nozawa, actriz ampliamente conocida por dar voz a Goku en la versión japonesa de Dragon Ball. En esta ocasión interpretará a Iemoto Daimonji.

El reparto se completa con Akio Otsuka como Daikoku Daimonji, Aoi Yūki como Mariko Konjo y Tomokazu Seki en el papel de Yonosuke Yotsuya.

Con estas incorporaciones, el remake comenzará a adaptar nuevos capítulos del manga original y ampliará el universo de personajes que rodea a Ranma y Akane.

MAPPA continúa al frente del remake de Ranma 1/2. Captura de Pantalla

¿De qué trata Ranma 1/2?

La historia sigue a Ranma Saotome, un joven experto en artes marciales que durante un entrenamiento en China cae en unos manantiales malditos. A partir de ese momento, cada vez que entra en contacto con agua fría se transforma en mujer, mientras que el agua caliente le devuelve su apariencia habitual.

Al regresar a Japón también debe enfrentar otro desafío: cumplir el compromiso que su padre hizo años atrás para que se casara con una de las hijas de la familia Tendo y continuara con el dojo de artes marciales.

A partir de esa premisa, la serie mezcla peleas, rivalidades, humor y romances que con el paso del tiempo la convirtieron en uno de los títulos más importantes del manga y el anime.